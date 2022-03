SUOČAVANJE SANDRE REŠIĆ I ALEKSANDRE NIKOLIĆ: Dejanova devojka napala njegovu bivšu drugaricu, pa Dragojević IZABRAO STRANU! VIDEO

Zadrugari su dobili priliku da vide svađu Aleksandre Nikolić i Sandre Rešić iz pušionice, koje su se sukobile zbog Dejana Dragojevića.

Aleks je zanimalo šta to Sandra ima da kaže Dejanu van rijalitija, a odgovor nije dobila.

- Sandra je rekla da je mogla da mu uđe u krevet gola, da je niko ne bi odbio. Ima pravo tako da misli. Preko glave mi je ove teme. Rekla je: "Da sam kvarnija, mogla bih ovu situaciju da iskoristim u svoju korist". Ružno je da tako priča sa mnom. Naravno da je ružno da tako nešto kaže. Niti sam je uvredila, niti bilo šta rekla ružno, niti ću to uraditi. Imam poštovanje prema njoj, ali ona govori ružne stvari u naletu besa, mene to povredi. Kao ovo što je rekla da je mogla da se skine gola i legne kod njega - rekla je Aleks.

- Rekla sam da sam mogla u tom njegovom ranjivom momentu, kad je bio povređen, kad se vezao za mene, da sam mogla da iskoristim taj momenat da sam bila zaljubljena. Isto je ružno kad si ti rekla da ti smeta Sandra Rešić i da se on skloni od mene - dodala je Sandra.

- Naravno da sam to rekla. Ja sam ovde bila i prošle godine, kapiram ja neke momente rijalitija i kada neko nešto namerno radi i provocira. Da, ti mene provociraš namerno i to je moje mišljenje. Kraj! Staviš lisice, pa ih skineš, pa ceo dan pričaš o tome. Ne znam kojoj devojci ne bi bilo neprijatno. Svaka bi odreagovala 10 puta gore. Ružno je da radi takve stvari, pravi mu probleme u vezi - istakla je Nikolićeva.

- Kako mu pravi probleme u vezi? Ja se ne bavim takvim stvarima, to me ne zanima. Da imam dozu kvarnoće, mogla bih da provociram namerno, čisto da bih sebi napunila ego. Provociranjem bih sebi napravila štetu. Nahranila bih sve one koji meni prave problem. Do klipa juče niko nije pričao da je Dejan zaljubljen, nego ja - uzvratila je Sandra.

- Problem je što je kačila te lisice, pričala u radiju, a zna da mi to smeta. Ja sam prošle godine prihvatala poklone kad su slali poklone za Filipa i mene dok je on bio sa Minom, ali ja sam tada volela Filipa - rekla je Aleks.

- Samo da kažem jednu stvar, to sam rekla i juče. Ja se osećam kao da sam ušla u rijaliti pre par dana i da me komentarišu ljudi kao da me ne poznaju, a mislim na Aleks i Dejana. A znam da me Dejan poznaje. Isto kao što me Aleksandra dobro poznaje, pravi dramu bez razloga! - istakla je Sandra.

- Ono što Aleks zamera, to su one lisice. Kako je odnos odmicao, bilo je suludo da lisice vise iznad kreveta. Ja sam neko ko je, kada je pušten klip onaj sa žurke, više ne radim to. Ja sam krećem u ženskom društvu ali onda kada se zaljubim, onda se posvetim toj osobi. To je normalno da će ovde da se povlači. Tako da, meni je bitno da sam ja čist, ja nemam nikakve veze sa lisicama. Ja nisam bio zaljubljen u Sandru, ne, tačka i kraj. Ja sam jedan vanzemaljac. Ne mogu da verujem šta su mi ljudi ovde napakovali. Ja sam srećan, ako je ovo problem, pakujte mi ovde šta hoćete. Ja sam se distancirao sa razlogom. Kada sam pričao sa Karićem, kako bi bilo da hipotetički dolaze pitanja za Misicu, on je rekao da bis e distancirao. Ja sam se onda distancirao, pa je zatim krenula fama. Dalo se na značaju tome što nemamo komunikaciju - rekao je Dejan.

