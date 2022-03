DEJAN VIŠE NIJE IZDRŽAO, DIREKTNO POSTAVIO PITANJE CARU! Filip odmah odgovorio SUPARNIKU, zadrugari zanemeli! (VIDEO)

Dejan Dragojević tokom Igre istine imao je pitanje za Filipa Cara, što je iznenadilo sve prisutne za crnim stolom.

- S obzirom na sinoćno nabijanje roditelja na onu stvar i polivanja, da li se kaješ i kako sada gledaš na to? - pitao je Dejan.

- Drago mi je što si mi postavio to pitanje. Najviše se kajem zbog sebe jer iz loših situacija idem u sve gore. Juče, tri sata sam čekao da napravim večeru, da skuvam makarone za nas troje jer nemam hranu, mogao sam samo da se sklonim... Neke najgore stvari se izvlače iz mene, ponašam se kao neko ko ja nisam... Nisam taj koji će onako psovati i raditi onakve stvari, ali spletom čudnih okolnosti ja se ponašam tako. Na kraju krajeva, najviše mi bude žao sebe i moje porodice koja to gleda a zna da to u biti nisam... Da me neko dovede u situaciju, nije normalno. Smatram da treba da budem onakav kakav jesam... - odgovorio je Filip.

