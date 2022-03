OVAKO JE POČELA NOVA KULIĆKINA VEZA! Miljanin novi dečko otkrio kako je pao na njen šarm: Pitala me da je držim za ruku! (VIDEO)

Miljana Kulić vratila se u "Zadrugu 5" nakon diskvalifikacije, a pri povratku na imanje u Šimanovce nije je omela ni slomljena noga. Pored nje, u rijaliti sa njom je ušao njen novi dečko Nenad Macanović.

Nenad Macanović ima 32 godine, i tvrdi da do sada nije gledao rijaliti. Oni su emisiji odgovorili na pitanja sedme sile.

- Kako ste se vas dvoje upoznali? - pitao je voditelj.

- Bila je na nekim pregledima, došla je kod mog brata i sestre, ja nisam znao ko je Miljana Kulić. Zvali su me da dođem, mene je čak i mrzelo da dođem. Sedeli smo do ujutru, posle dva tri dana, nije htela da bude kod žene kod koje je bila, pitala me je da dođe kod mene i došla je. Posle me je pitala da je držim za rukicu jer se uplašila i eto... Tako se desilo - rekao je Nenad.

- To je bila ljubav na prvi pogled - dodala je Miljana.

