DEJAN UCENJUJE BRATA I MAMU! Tek se pomirio sa Biljanom i Davidom, pa sad im preti sa Aleks! ISTI SCENARIO KO SA DALILOM

Dejan Dragojević šokirao priznanjem da je spreman ponovo da okrene leda majci Biljani Dragojevići bes Davidu ukoliko oni ne žele da prihvate njegova devojku Aleksandru Nikolić zbog njene su ve prošlosti. Isto to je uradio i kada je bio vezi, pa potom u braku sa Dalilom. Tada sa porodicom nije pričao pet godina.

Naime, Mensur Ajdarpašić je postavio zadrugaru iz Veternika pitanje za porodicu, koje ga je zateklo i navelo da se zamisli. Ipak, on je javno izrekao da bi se odrekao porodice zbog Aleksandre, s kojom je u vezi poslednjih mesec dana.

- Jako zanimljiva situacija. Porodica se nije složila s Dalilom i ti si ih napustio na pet godina. Mene zanima šta će biti ako se roditelji ne slažu s Aleks? - pitao je Mensur.

- Ja znam da se oni slažu. Ako se ne slažu, složiće se, ako ne, onda zbogom - bio je izričit Dejan.

- Ako on nije slušao ljude koji su mu tada mislili sve najbolje, a Sandru je nazivao porodicom i sad Sandru napušta zbog Aleks. Ja sam mu rekao, ako je video od Sandre da ne postoji prijateljstvo, zašto to nije ranije sprečio. Bio je svestan šta se dešava - navodio je Mensur.

- Ja sam rekao, ako bih čuo da se njena majka ne slaže s nama, iste sekunde bih je ostavio. Što se tiče toga da li će je moji prihvatiti, ja bih nju uzeo za ruku i odveo je tamo. E sad, ako je ne bi prihvatili, završio bih odmah s njima. Rekao bih: Kako ovakvu devojku ne možete da prihvate?“ Ako se ne slože, ja idem s njom i ne interesuju me više. Ako me vole, onda treba da budu uz mene. Već sam bio bez njih, tako da, ako hoće opet da me izgube, samo izvoľte - već je doneo odluku Dejan.

- Kakva god da sam ja, njemu ništa loše nisam uradila. Njemu je bolje kada je sa mnom, što me njegovi ne bi prihvatili. Sigurna sam da ćemo se lepo slagati - bila je pomirljiva Aleksandra.

- Da li ću ja pokušati da rešim naš odnos, da. Ja ne mogu ovde. Ono što me čini srećnim je Aleksandra. Mene ne interesuje ništa. Samo da mi moji kući otvore vrata! Da kažem: „Dobar dan, izvinite za sve!" Ako to ne urade, neću ni ići kući i ovaj put će biti zauvek zbogom.

