ŠOK! LJUBIO SE SA ANOM PA DOŠAO UPLAKANOJ DALILI! Car ovim rečima joj dodatno RASPLAKAO! Evo kolika je njihova LJUBAV

Nakon priznanja Filipa Cara da se poljubio sa Anom Jovanović, i da će možda ući u vezu, Dalila Dragojević je prolila more suza. Jovana Tomić Matora, Anđela Đuričić i Steafan Mihić su pokušali da je uteše.

- Zovi mi Matoru. Kaže mi Mića da idem da pričam sa njim u pab. Je l' on normalan - rekla je Dalila.

- Čovek priča o drugoj devojci, šta se dešava ovde! - rekla je Matora. - Pitala sam ga da li to radi da bi oprao ovu malo - rekla je Dalila.

- U ovom trenutku gde se ljubio ne treba da pričate. Ja znam tebe, krenuo bi haos. Ti si povređena, čovek kada je povređen tako reaguje - rekla je Matora. - Nisam znala za ovaj poljubac ovde, odakle ova priča sada. Meni ovo nije rijaliti, meni je ovo život! - rekla je Dalila.

- U šoku sam - dodaje Anđela.stvari koje želi, jer je on takav - nastavila je Dalila.

Nakon što je Dalila Dragojević prolila more suza, Filip Car je ipak odlučio da joj priđe i održi jedan monolog.

- Ako ti pada teško da se družim sa bilo kim, onda se neću družiti ni sa kim. Seti se, kad sam heto da razgovaramo. Slušaj me, mene si je*bala u mozak, sada ne treba da plačeš. Rekla si mi da idem, nisi htela da pričaš sa mnom. Kraj mora da dođe, ti ako hoćeš da budeš i mama i tata u odnosu, meni to ne treba! - rekao je Car i otišao.

Filip Car došao je u pušionicu i započeo razgovor sa Lazarom Čolićem, a onda mu je Zola otkrio detalje razgovora sa Dalilom Dragojević.

Ja gledam i ne mogu da verujem. Sprdala se ovde, nijednom mi nije prišla. Lepo sam pričao, a ona je bila bezobrazna, nije me pitala kako sam. Ja kad sam počeo da je vređam, izgrebe me, desilo se, katastrofalne reči sam izgovorio. Ona mene sad na suze zavrće, na bahatost mogu da budem nervozan. Mene sad zavrće u stomaku, ne osećam se dobro - govorio je Filip. Ona kaže da kad je najveselije, da je tad najtužnija - dodao je Zola. Neka dođe i kaže da me voli i da hoće da razgovaramo. Ako sam ja lud i ispiram mozak, ja odem, pa ti vidi kako je i hijene te nagrizu za stolom. Mogu sve da izdržim, osim sa onim sa kim spavam da me je*e u mozak - pričao je Car.

- Samo me zagrli, poljubi, pusti budalaštine. Kad si sa njima nije dobro, a kad se maneš, isto nije dobro. Rekao sam joj da mi pomogne i da nisam dobro, ona kaže ko te je*e, njoj se je*e što sam ja loše... Ja sam danas video da Viki pita Dejana za ulje, a kad je čuo da pravi i za Dalilu, rekao je da nema. Ja po tome vidim ko je kakav čovek - nastavio je Filip.

- Pet godina proveli zajedno, došli, pa krk nož. On familiji, prijateljima, na stranu sve, ali ja glup nisam. Koliko god ja sam se vezao, volim je i to me ubija. Može da bude najkvarnija, ali mene voli i napravila je sto sra*a radi mene. Ja znam kad smo u krevetu, osetim i hemiju, ona se meni prepusti. Voli mene kao Boga, a ne može da pobegne od svojih loših karakteristika - govorio je Filip. Voli te, a voliš i ti nju i bojiš se da nema budućnost - dodao je Zola.

- Ne da se bojim, nego znam. Ja produžavam agoniju. Izaći ćemo napolje i na prvoj svađi se rastajemo - dodao je on.

- Ona ima kvalitete koje mnoge žene nemaju, ali kad staviš na vagu vrline i mane, njene loše stvari potope sve dobro, kao i kod mene - pričao je Filip.

- Ta mala Ana kad smo se posvađali, zvala je Zolu da pleše sa njom - ubacila se Irma. - Sad kažeš da si ljubomorna - istakao je Car. Ne, nego pričam kakva je ona - pravdala se Irma.

Tri dana joj je trebalo da počne da komentariše Dejana i uđe u svađu sa njim... Žao mi je vidim da dođe tamo i plače, meni tad nije dobro. Ona meni nije bilo ko, a ja sam takav lik da mi možeš postati biloko vrlo brzo. Ja ću biti pas, moliti da razgovarmao svađati se kao baba, ali ako me prebaci može da me boli ku*ac. Glupo je zbog ove male, ali ja sam takav, prebacim fokus. Lepa je mala, ali nije za obiljno, mene bolu ku*ac - govorio je Filip.

Dalila Dragojević uspela je da se primiri, pa nakon dužeg plakanja, odlučila je da ode do pušinice. Ona je tamo sedela sa Lazarom Čolićem Zolom i Irmom Sejranić, pa im se požalila na dešavanja između Filipa Cara i Ane Jovanović.

Mića me je zvao da pričam sa Filipom, kaže on me čekao tamo, nisam htela da idem. Prolazio je u garderober i kao nije mu jasno šta plačem, a prethodne dane nisam pokazivala da mi je teško, pa se neće družiti ako mi je teško - govorila je Dalila. Meni je rekao da te ne pominjem, ali je pominjao kad si uletala u svađr i krenula da komentarišeš Dejana. Ne znam za bilo kakav poljubac - dodao je Zola. Videla sam ja večeras, znam ja na koju foru on ljubi - rekla je Dragojevićka.

Meni je jutros rekao da je to prijateljaki - otkrio je Čolić. Rekao mi je da je bilo još poljubaca posle izolacije. On je napravio incident i onda se poljubi, pa očekuje da ja priđem. Ja sam rekla da nikad neće doživeti da me vidi kako patim, a on zna da je meni teško. Ne radi iz inata, nego radi.

