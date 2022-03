DALILA DRAGOJEVIĆ ŽESTOKO UDARILA NA BIVŠEG MUŽA! Progovorila o njegovom lažnom prijateljstvu sa Sandrom, a jedno NEĆE DA DOZVOLI!

Dalila Dragojević je pričala kako se oseća posle bolnog raskida sa Filipom Carem. Takođe se dotakla bivšeg supruga Dejana Dragoejvića i iznela da će se uvek umešati kada god je spomene.

- Prošlo je nekoliko dana, ti i Filip rešili ništa niste - rekao je Darko.

- Nema tu šta da se reši. Teško mi je, pričala sam sinoć sa Đedovićem i sa Mićom, baš vezano za Filipa. Jednostavno, kad vratim filmove u glavi, pao mi je skroz u očima. Izgleda mi sve to jadno, bedno, sramotno. Zamisli da ja ovo radim. Kad pogledam sve, odvratno mi je, jeftino - dodaje Dalila.

- Koliko je za tebe poražavajuće kada posle toliko truda shvatiš da ne može više? - upitao je Darko.

- Imam u sebi još kao nešto da bi se on pokajao, ali kad shvatim šta da se popravi više? Žao mi je kad baca poklone podrške. Nisam htela da bacim, dala sam Anđeli da stavi sipod svog kreveta. Kad pogledaš koliko ljudi veruje u sve to, kad sam pročitala poruku za ego, bilo mi je žao. Ja sve predvidim, ženska intuicija. Kad sam ja videla da je on tražio od male Ane flaster, ja sam tada primetila da se on muva. Mi imamo u zadruzi dežurne radnice. Čekaju da se desi raskid i da se uvale. Ja sam ih pustila da se uvale, neka ih. Ja ne gledam na to kao na komkurenciju nego na posao dežuca. Meni nema šta da se kaže, meni se ništa nije desilo. Ja sam mu sve praštala, meni nije sve jedno. Sve što je izgovorio, nemam opravdanje za to. On je neko ko ima neku bolest u glavi, ne može da se izleči, očigledno. bolest za adrenalinom i svime time. Nezadovoljstvo koje ga prati od detinjstva. Večito je želeo da se pokaže kao neko ko je jak, uvek sebe ukanali. On se već priprema da će biti u kanalu. On nije neko ko može da se bori sa pritiskom, ne može ništa od toga. Mnogo je Filip na poštedi pojedinih učesnika. Ja nisam neko ko će da ćuti više! Ja sam neko ko je izdržao njegov intiman odnos na dvadeset centimetara od mene. Ja sam neko ko je pretpeo sve njegove nebuloze, onakvo ponašanje, onakvo polivanje domestosom. Gledam ga, i pitam se da li je moguće? Prošle sedmice smo zajedno došli. Povraća mi se. Kad vidim da ide za njim ako neka patka. Sramota me je njegove sramote. Ona nema mozga, nemoj da se lažemo. Kome nije jasno, neka vrate moju nominaciju. Sutra da se ponudi Fran, ona bi bila sa Franom. To je to dežurstvo koje ja pričam. Ja ne mogu da poverujem da će biti neka velika ljubav između njih - rekla je Dalila.

- Je l' se opet osećaš da si sama? - upitao je Darko.

- Ružan mi je osećaj, jednostavno... Zagrlim medvede i pogledam ga, samo to brbljanjje koje slušam do jutarnjih časova, ne bude mi prijatno. Izašla sam napolje, sedim i gledam u naš deo tamo. Vežbam kako je biti sam u napuštenom gradu. Ne vidim više nadu za nešto dobro. Da ne bi bilo da ja njemu namećem neku grižu savest, ako sam oseti da se izvini, onda okej. Da on meni zbog toga priđe, nema šanse. Teško mi jeste, ne mogu da lažem.

- Šta je presudilo da nećeš više ćutati kada je Dejan u pitanju? - upitao je Darko.

- Filip me je zamolio da se ja više ne svađam sa njim. Filipu sam rekla da to radim iz poštovanja prema njemu. Mnoge stvari sam ja zbog Filipa izmenila. Ali sada kada sam sama, neću da dozvolim da me neko pljuje. Sve osatlo, ti ćeš meni sada kada si u lepom odnosu da se baviš sa mnom? Je l' možeš da me izuzmeš iz cele priče, ne razumem. Smatram da je on želeo da mi dokaže kroz Filipovo pitanje da me je Filip povredio, čemu to. Zašto imaš potrerbu, ja ne komentarišem njegov ljubavni odnos. Ja imam u svojoj glavi neku percepciju. Od Đedovića mnogo toga saznam. Neke stavri koje se sada dešavaju, nisu takve. Đedović mi je rekao da zna šta se dešava između njega i Aleks. Ja sam rekla, sve dok bude provlačio moje ime. Ja da nisam napravila s*ks, ti ne bi imao priču. Ja sam preko svoje sramote tebe izdigla na tron. On je neko ko sada grize jako! Ja sam rekla da njegovo i Mensurovo prijateljstvo nije praavo. Rekao mi je da su sve Devojke zaljubljene u njega. On je Sandri Rešić nazvao kadrušom, to me je šokiralo! Sada govori da ona pravi dramaturgiju, a kada si ti patio, tada je bilo dobro. Tada je držalo oborenu glavu, tada mu je dogovarao. Ja se držim da ga je neko posavetovao kada je izašao za proslavu. On je rekao da neće dozvoliti da mu se desi da okrene leđa prijateljima. Čim je ušao u odnos sa Aleks, desio se preokret. Odjednom, preokret. Ja razumem Aleks, ali njega, ne. On treba da kaže da je ta grupa sa Sandrom nastala zbog njegovih reči. Sada on želi da uništi celu tu grupu. Sandra je povređena, vidim to. Ne razumeju ljudi, dok ne uđu u bol, kao što ni ja nisam razumela, dok ne dođu u tu situaciju. Kad sam bila srećna, niko nije razumeo to. Kad je on srećan, ne shvata tužne ljude. Đedović mi je malo pre rekao, da ga je upitao šta bi bilo da njegovi roitelji neće da prihvate Aleks, on je rekao da će to rešiti. Jedino mi je krivo što sam oskrnavljena za pet godina a bila sam najbolja. Mislim da je on najomrženija osoba ovde zbog Sandre Rešić. Ona je hodala sa podočnjacima do poda za njim. Meni se to sviđa, samo kada me spominje, ja ću ga komentarisati. Sada mi je samo krivo zbog Filipa ali sam ostala dosledna sebi i nisam uvredila njegovu porodicu - rekla je Dalila.

