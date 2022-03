MILJANA KULIĆ SE UDAJE ZA NENADA POSLE ZADRUGE! Već zna kakvu će VENČANICU nositi, imaće 300 zvanica, a on će joj biti GLAVNI gost

Miljana Kulić udaće se za Nenada Macanovića odmah posle „Zadruge“! Rijaliti zvezda priča da je posle samo tri meseca veze shvatila da je u Bebici, kako tepa Nenadu, pronašla muškarca svog života.

- Bebica je savršen! Voli me, a i ja volim njega! Hvala Bogu da sam našla tako dobrog čoveka. Udaću se za njega posle "Zadruge"! Pričali smo o svadbi, zvaćemo 300 gostiju, a pevaće nam Darko Lazić! Već znam i kakvu ću venčanicu da nosim. To će biti bela, raskošna haljina do poda, a posle crkve ću se presvući u nešto usko i kratko - ispričala nam je Miljana pred povratak u "Zadrugu".

Rijaliti zvezda želi veliku porodicu sa biznismenom.

- Posle „Zadruge" idem na operaciju želuca da bih smršala za svadbu. A onda ćemo Bebica i ja da radimo na bebama! On već ima dvoje dece iz prvog braka i odličan je otac. Rodiću mu još najmanje troje! Čim sam videla kako se divno ponaša prema mom Željku, poželela sam da imam decu s njim. Moj sin ga obožava!

Miljana kaže da je Nenad prvi dečko kog su prihvatili njeni roditelji Marija i Siniša.

- Bebica ima 32 godine i baš je ozbiljan, a mama i tata su to primetili. Rekli su mi: "Ovo ti je prvi normalan dečko u životu!“ Zahvalni su mu što više ne idem u kazino da se kockam. Moja Bebica voli da dođe u Niš kod mojih na ručak, ali dogovorili smo se da nećemo tamo živeti. Bićemo u njegovom stanu u Beogradu.

Digao je sa dna

Nenad ispričao da jedva čeka da se oženi Miljanom! On je rekao da je Kulićeva bila u teškom stanju kad su se upoznali, ali da je uspeo da je digne sa dna.

- Upoznali smo se u cvećari kod moje sestre i o dmah mi se svidela. Nisam gledao rijaliti, pa nisam ni znao da je poznata. Bila je u katastrofalnom stanju, na lekovima... Dešavalo se da ustanem noću i vidim je da sedi sva iskrivljena kao biljka, jer je pomešala tablete. Sve lekove sam joj pobacao! Zabranio sam joj i alkohol da pije. Mnogo se promenila pored mene. Želim da provedem život s njom!

