DEJANOVA MAJKA PROGOVORILA O NJEGOVOJ BUDUĆNOSTI SA ALEKS! Biljana dala svoj sud o SNAJKI, bez dlake na jeziku! (VIDEO)

Ove večeri Biljana Dragojević, majka Dejana Dragojevića progovorila je o vezi Dejana i Aleksandre Nikolić, ali i o odnosu sa Dalilom.

- Ja mislim da će ostati do kraja rijalitija zajedno, tako mi to sada izgleda, a da li će napolju opstati - videćemo. Oni se relativno kratko znaju... - rekla je Biljana i otkrila da li Dalilu vidi u finalu, ali i kakvu želju ima za svog sina.

- Ne znam, ući će ona u finale sigurno. Ja navijam da Deki bude prvo mesto - poručila je Dejanova majka.

foto: Printscreen

Na pitanje o potencijalnoj Aleksandrinoj trudnoći, ona je odgovorila:

- Naravno da bi imao podršku cele porodice, ali mislim da je mnogo rano, oni moraju da žive i uživaju napolju, pogotovo on što je izašao iz te paklene veze od pet godina, rano je za to, ali svakako bi imao našu podršku - rekla je Biljana.

foto: screenshot Red tv, screenshot Pink tv

O Dalili i Dejanu i njihovom potencijalnom pomirenju rekla je:

- Njih dvoje nikada ne mogu biti 1:1, do pomirenja neće doći sigurno. Šta god da se desi, ja ću dejana uvek čekati, i mi se nikada nismo mešali i on je uvek dobrodošao, ali ja ne mogu da zamislim da se oni pomire. Sve to što se desilo je nerealno. Ne verujem da bi ona mogla da se pomiri nakon svega što se desilo, jer odakle joj obraz za to - rekla je Biljana u emisiji Pitam za druga.

Kurir.rs/I.B.

