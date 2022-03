SANJA OTKRILA ŠOK DETALJE ZADRUGARKE: Zonjićka je za 2 godine razvela 3 muškarca, a evo čime ih je sve UCENJIVALA

Rijaliti zvezda Sanja Stanković otkrila je do sa da nepoznate detalje o tome kako je zadrugarka Marijana Zonjić tokom prethodne dve godine razvela tri muškarca!

Kako smo saznali, plavuša se, navodno, dopisivala s tri osobe koje su bile u braku, a pošto ih je na kraju, iz nepoznatih razloga, ucenjivala, dopisivanja je prosleđivala njihovim ženama, koje su potom pokrenule brakorazvodnu parnicu. Jedan od muškaraca pretio je Marijaninoj majci, ali, srećom, nije bilo posledica.

- Marijana je dobra devojka, ali kad su veze u pitanju, tu ima bubice. Ona jeste imala duge veze, imala je i one na veče, a čula sam i da su joj prilazili oženjeni. S nekima se viđala, ne znam tačno kakvi su to sastanci bili, da li su bile kafe u restoranima ili nešto drugo, ali sam čula da je troje ljudi razvela. Ona ih je ucenjivala porukama i time da će sve da pošalje njihovim ženama, ali ne znam kakvu korist je imala od toga - rekla je Sanja.

- Jedan muškarac ima dvoje dece, posle svađe s Marijanom molio je da ništa ne priča njegovoj ženi. Ko zna oko čega su se svađali, kad je prosledila sve poruke jednoj ženi, taj muškarac je hteo da napravi haos. Marijani je poslao poruku i napisao: „Imaš porodicu, poruči majci da pazi kuda se kreće. Ovo što si uradila ti nije trebalo.“Nikome ništa nije pričala, tek je posle nekog vremena rekla šta je radila.

Ove navode je potvrdila i Zonjićkina drugarica Maja, koja tvrdi da se Marijana dopisivala s dotičnim muškarcima u isto vreme kad ju je muvao i Mateja Matijević.

- Marijana jeste luckasta i ucenjivala je bivše, ali znajte da je za to sigurno imala dobar razlog. Ništa ne bi uradila namerno, ko zna šta su oni pre toga njoj uradili. Nije ona kriva što oženjeni varaju, to je njihov problem. Ona je u tim trenucima bila slobodna devojka. Mateja je, recimo, dugo pisao Marijani, ne mogu tačno da se setim kad je počelo sve, ali njihovo poslednje dopisivanje je bilo pred početak „Zadruge 5“. Ona ni to nije htela da otkriva. To je nešto što je prošlo i verujem da ne želi da se osvrće na te događaje. Evo, sad je bio u igri i Marko Osmakčić. Pitanje je šta će sve da se dešava do kraja rijalitija - rekla je Maja.

Muvala Marka dok je bio s Viki Marijana Zonjić i Marko Osmakčić ljubili su se pred zadrugarima, ali i Viktorijom Mitrović, s kojom je zadrugar bio u vezi i svakodnevno imao seksualne odnose. Zonjićka se nije pokajala što je pred kamerama rasturila vezu dvoje zadrugara, pa je javno rekla da gaji simpatije prema Marku. - Meni je Marko prelep, ne mogu to da krijem, a činjenica je da među nama ima mnogo hemije. Znam da nije fer s moje strane da ga muvam, tu je Viki i sve gleda, ali nisam mogla da odolim - rekla je zadrugarka.

