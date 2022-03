SVE JE FARSA! BORA OTKRIO TAJNU DRAGOJEVIĆA: Dalila i Dejan se NISU RAZVELI, niko nije video te njihove papire! Ovo im je PLAN

Bivši zadrugar i muzičar Borivoje Bora Santana tvrdi da je laž da su se Dalila i Dejan Dragojević razveli, pa objašnjava da nikakav zvaničan dokaz nisu hteli da pokažu cimerima.

- Niko te papire od njihovog razvoda javno nije video, zvanično niko. Kad se Nenad Aleksić Ša razveo, to je bilo transparentno i u rijalitiju je sve objasnio i dokazao, niko nije imao razlog da sumnja. Ovo sada je potpuno drugačija priča. Svi o njihovom razvodu pričaju, a iskreno da kažem, mislim da se on uopšte nije desio - tvrdi Bora i objašnjava da shvąta zašto Sandra Rešić krije da je zaljubljena u Dejana.

foto: Printscreen

- Mnogo je foliranata u "Zadruzi 5", baš mnogo i svako od njih ima neki svoj plan i računicu. Sandra Rešić nije folirant i nije loša osoba, ali folira emocije i to već neko vreme. Voli Dejana i to svi shvataju i vide ljudi, nisu ludi. Mora da prizna, ali se suzdržava iako je istina očigledna. Mislim da ju je sramota jer će svi shvatiti da je volela Dragojevića i dok je bio u braku, u kojem je, očigledno, još, samo se folira da nije. Ono što ona čeka jeste da vidi papire za razvod! Napolju će sve priznati. Ne mogu da tvrdim da će Dejan završiti s njom, rijaliti je čudo, nikad se ne zna.

Santana tvrdi i da je prozreo plan Dragojevića, koji se, kako tvrdi, ciljano nisu razveli da bi nakon izlaska iz rijalitija nastavili zajednički život u svom domu u Šepku.

- Meni najviše deluje da će se Dragojevići pomiriti nakon svega, uzeti pare od "Zadruge" i nastaviti sa srećnim životom. S druge strane, Dalila i Car neće opstati i uskoro će pući. Deluje mi da neće dočekati ni kraj rijalitija, da će se i pre toga raspasti. E onda će Dalila da razgovara s Dejanom o njihovom odnosu, a on će tad da ostavi Aleks - kaže on i otkriva svoje mišljenje o tome kako će pomirenje izgledati.

- Dejan će joj reći: „Je*ala si se na moje oči“, ona će vratiti: ,I ti si na moje“, i to je to jedan-jedan. Onda će sve da zaborave, kao da se nije desilo. Vrate se u Šepak, babo im oprosti, onda će Dalila da zapeva pesmu: "Oženi me, babo moj“ i tu se priča završava.

Milica i ja smo mesecima krili da nismo zajedno Velika ljubav između Milice Kemez i Bore Santane trebalo je da se kruniše brakom, a ono što javnost nije znala jeste činjenica da su mesecima bili razdvojeni. - Istina je da nas dvoje, zapravo, dugo nismo zajedno, krili smo da smo raskinuli pre oko četiri meseca. Ona živi svoj život, razdvojeni smo. U dobrim smo odnosima, ne znam da li ćemo nastaviti dalje, ni jedno od nas nije počinjalo priču o pomirenju. Nismo mogli da podnesemo pritisak sa svih strana - iskren je Santana. foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/s.telegraf/rijaliti

