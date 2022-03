ZADRUGA SE TRESE ZBOG ŠA I NJEGOVE 25 GODINA MLAĐE SIMPATIJE: Reper (42) priznao emocije prema tek PUNOLETNOJ zadrugarki! (VIDEO)

Tokom porodičnog sastanka na imanju u Šimanovcima, zadrugari imaju temu "međuljudski odnosi", a ovonedeljni vođa Stefan Karić je reč dao Lepom Mići koji je želeo da čuje šta se dešava između Martine Petrović i Nenada Aleksić Ša.

foto: Printscreen/Pink

- Ništa, pričamo, prija mi, gotivan je. Ja sam zbog njega spavala do pet po podne jer smo jutros pričali - rekla je Martina.

- Ja čula da je ona sa namerom pričala Tari priče kako bi je diskvalifikovala - ubacila se Sanja.

- Ne, to je laž. Da li se ti baviš prostitucijom? - Vređala je Martina.

- Ne, njoj se sviđao Mensur, sad Ša - rekla je Sanja.

- Martina je neko ko je nama čuvao April, ja sam njoj beskrajno zahvalan - počeo je da priča Ša.

foto: Printscreen/Pink

- Da nije možda 25 godina razlika mnogo? - pitao je Mihić.

- Za Šakija nije - rekao mu je Đedović.

- Ja se nisam izjasnio. Martina je simpatična, ali nema tu muvanja, gotivna je. Prija mi za komunikaciju i to je to. Nema tu ničega spornog i to je to - rekao je Ša.

- Sad je meni jasnije kada je on rekao da više ne razmišlja o Tari - ubacio se Anđelo.

- Martina je školu zamenila sa rijalitijem, ko sa decom spava upišan se budi - pričao je Mihić reperu.

- Ne, ti sada šalješ sliku da sam ja manijak - branio se Ša.

- Ja znam da će mene narod da razume, pravio sam greške milion puta, ali ti nemaš poštovanje, ti za mene nisi neko koga ja degradiram. Ako imaš podršku 40 ljudi oni tebe guraju u vatru, i zašto ti voliš da se opečeš - pričao je Mihić.

Kurir.rs/S.M.

