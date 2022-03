ZADRUGARA TUŽILA DRŽAVA ZA NAMEŠTANJE MEČEVA: Isplivali detalji prošlosti, stigle informacije iz spoljnog sveta, SVI ŠOKIRANI!

Iako je zadrugarima strogo zabranjeno da primaju informacije iz spoljnog sveta, neki takmičari ipak dolaze do određenih podataka tajnim kanalima.

Jedan od njih je i Marko Đedović koji je u prednosti u odnosu na većinu učesnika, jer je ušao kasnije pa je mogao da prikupi različite informacije o zadrugarima.

On sada ima i vrlo problematične podatke o jednom takmičaru koje je preneo Filipu Caru.

Filip Car i Marko Đedović su se izdvojili i počeli su da šapuću o Marku Osmakčiću. Tada je Marko otkrio jezive detalje o bivšem teniseru.

- Država Švajcarka ga je tužila za nameštanje meča - rekao je Marko.

- Al kako ga mogu da tužiti za to. Sumnjam - bio je nepoverljiv Car.

- Isplivali su dokazi - rekao je Đedović

- Znam, pričao je on to nama, ali ne znam kako to ide u Švicarskoj - rekao je Car.

- Padneš, istraga pa podižu optužnicu. lik je anmestio meč - otkrio je Đedović.

- Čovek je napravio veliku glupost što je uopšte ušao u ovaj rijaliti. Ej, bre, neko ko je igrao Vimbldon, završio ovde - bio je u šoku Car.

Podsetimo, Marko Osmakčić, pre ulaska u Zadrugu bavio se tenisom.

