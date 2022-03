IZDALA ME JE, A ŽIVOT BIH DAO ZA NJU! Miljanin dečko U SUZAMA, slomljen zbog nje i Zole: Povređuje me i pravi budalom! (VIDEO)

Drvo mudrosti pozvalo je Nenada Macanovića Bebicu na razgovor. Naime, Bebica je kod drveta pričao o svojim emocijama koje ima prema Miljani Kulić i tome, da li je ispao budala kada je ona jutros pričala sa Lazarom Čolićem Zolom.

- Kako se osećaš ovde kod mene, bila je ovo jedna burna noć? - upitalo je Drvo mudrosti.

- Ona je htela da pravi neku sprdnju sa njim i to me malo povredilo i to je to. Ja sam ljut, više sam povređen. Ja sam je pitao jutros ona ćuti, neće da odgovori, to me je najviše pogodilo. Hteo sam da napustim sve ovo jer sam ja ušao ovde zbog nje, ona se izvinila i rekla da neće više - odgovorio je Nenad.

- Da li ti sumnjaš u Miljanina osećanja prema tebi? - upitalo je Drvo mudrosti.

- Ne sumnjam ali sam malo skeptičan da se ne pomiri sa njim. Nadam se da se neće pomiriti, znam šta je pričala dok smo bili napolju - dodao je Nenad sa knedlom u grlu.

- Da li te je iznerviralo kada je obukla Zolinu jaknu? - upitalo je Drvo mudrosti.

- Da, ali me je najviše pogodilo što mi je rekla da idem da donesem Zoli brufen za glavu. Najviše me je zabolelo to što je ćutala i što pravi budalu od mene i od sebe - rekao je Nenad.

- Da li se sada osećaš kao da te izdala? - upitalo je Drvo mudrosti.

- Da, rekao sam joj šta je uslov, ako misli da se miri, da ja neću da ulazim. Ne mislim da hoće da se pomri, ali možda hoće da igra neku igricu sa njim, ja to ne mogu da shvatim. Siguran sam da se ne bi pomirila jer ima stvari preko kojih ne bi prešla - rekao je Nenad dok je zadržavao suze.

- Kada kažeš da ste svašta prošli, na šta misliš? upitalo je Drvo mudrosti.

- Kad je izašla bila je katastrofa, izašla je iz toga i sredila se. Posle toga smo bili u Nišu kod njenih roditelja i oni su me prihvatili - rekao je Nenad.

- Hajde da pričamo o tvojim emocijama?

- Ja nju volim puno i zato sam ovde. Ne zanimaju me pare niti bilo šta. Otkako smo se upoznali do danas, 24 sata smo zajedno- rekao je Bebica.

- Da li su te iznervirali Filipovi komentari? upitalo je Drvo mudrosti.

- Ne, za mene je on najiskreniji u kući i ozbiljan mangup. On je samo iskren, sve kaže u lice, nije me iznervirao. Ima neka sumnja, javilo se to neko nepoverenje - rekao je Bebica.

- Da li ti misliš da si se žrtvovao za MIljanu i da ti nije lepo vratila? - upitalo je Drvo mudrosti.

- Ne volim što je to tako bilo, bolje da je rekla, slagala sam te i to je to. Samo nešto da kaže, ne da ćuti. Ćutanje je znak odobrenja. Za nju bi život dao, nema šta! Nikad nije dosadno sa njom, uvek se nešto dešava. Nikada nije bilo:"Hajde idi, nemoj da smaraš". Baš smo lepo proveli neko vreme - rekao je Bebica.

- Koji su to najlepši trenuci koje ste proveli zajedno? - upitalo je Drvo mudrosti.

- Lepo nam je bilo na Zlatiboru. I kada smo kući nama je lepo, uvek nam je lepo. zvek, stvarno uvek. Ne mogu da kažem da sam se loše osećao sa njom ni ona sa mnom. Sumnjam da će biti lepih trenutaka ali se opet nadam da hoće. Nisam se nadao da će biti ove scene, koje su bile sinoć, ovo me je malo poremetilo - zaključio je Nenad.

