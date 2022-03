MILJANIN DEČKO PAO U OČAJ! NENAD PLAČE I OBRAĆA SA KULIĆIMA: Izneverila ga pred kamerama, a evo šta ona kaže! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša u emisiji je ugostio Miljanu Kulić i Nenada Macanovića.

Miljana i Nenad su otvorili dušu, on je čak i zaplakao, pa se obratio njenim roditeljima.

- U stilu prave mafijašice si došla, kako si? - pitao je Ša.

foto: Printscreen

- Nikako, tužna sam. Mogu da zamislim da je on tako nešto uradio, ja sam se spr*ala, on me je mnogo potresao, nije spavao celu noć, hteo je da ode, ni ja nisam spavala. Baš se loše osećam. Obećala sam da ga više neću dovesti u takvu situaciju, smatram da sam preterala. Ja ga mnogo volim i moja porodica isto, Željko ga je prihvatio. Ovo da prokockam zarad nečega ne pada mi na pamet, njega je Bog poslao, težila sam ka tome, malo sam se zaigrala da vidim kako će on reagovati na ljubomoru... - pričala je Miljana.

- Ako se ona izjasni da želi Zolu, da li bi bio uz nju i dalje? - pitao je Ša Nenada.

Za nju ne, ali za njene roditelje da - rekao je Nenad kroz suze.

- Ja se izvinjavam, htela sam sinoć da vidim Zolinu reakciju. Preterala sam malo, ali htela sam i Zoli da dokažem da nisam htela da ga ubijem onda kada sam ga udarila štiklom. U depresiji sam, tražila sam šansu, dao mi je. On je sada oprezan i gleda stalno gde je on. Više ne postoji šansa da uđem odnos sa Zolom. Žao mi je što nije siguran u mene - pričala je Miljana.

- Ja ne mislim da je ovo šou, niti ono sinoć - prokomentarisao je Nenad.

- Što se tiče dešavanja u kući, ko ti je najgori? - pitao ih je Ša.

- Dalila, ona bi prešla Filipu preko svega, ona ga voli ali više želi to da prikaže. Namazana je i zla, bezobrazna i nema osećaj ni za koga. Ja kada sam bila ispred prodavnice ja sam molila da me neko pusti, niko nije hteo, samo je ona ali to je bila gluma, a ne dobrota. Što se tiče Dejana, ne znam da li je ovo gluma ili šta se dešava... Car mi je rekao da je loš čovek - pričala je Miljana.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

06:00 Krštenje ćerke Slobe Vasića