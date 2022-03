REŠIĆKA RIDA ZBOG DRAGOJEVIĆA! SANDRA SE GUŠI U SUZAMA: Šokirana sam, on je loš čovek! Urlali smo, presecalo nas je zbog njega!

Sandra Rešić otvorila je dušu o svojim emocijama prema Dejanu Dragojeviću.

Naime, Dejan je istakao da je sve što se desilo bila gluma, pa je Sandra dala svoj sud i to kroz suze.

foto: Printscreen

- Da, šokirana sam. Nisam to očekivala da sam folirant, morbidno. Treba da ga bude sramota. Ja ga neću vređati nigde, mislim da je loš čovek, ne zato što je dva puta izdao, nisam očekivala lepe argumente, nego prosto nisam očekivala da će argumenti i traženje krivca u meni. Mislim da je Dejan Dragojević loš čovek... Ja sam neko ko pokušava da nađe nešto dobro, ali kod njega više nema dobrog. Ja se nisam borila za njega niti pišala po njemu kao on po meni poslednjih dana - pričala je Sandra u radio-emisiji, pa nastavila:

foto: Printscreen

- Mene njegove reči jako povrede, gledam da sebe guram napred i ne razmišljam o njemu. Imam potrebu da pitam nekoga šta se desilo iako znam sve šta se desilo. Trudim se da pređem preko toga bez suza. Prestaće da boli u nekom trenutku. Kad te neko toliko puta povredi, zgadi ti se... Ponizio me bez i jedne uvrede, tu više nema priče i kraj, ja njega nisam pogledala od subote ni jednom. Nemam potrebu da promenim mesto za crnim stolom.

Sandra Rešić je ušla u Belu kuću i u pušionici počela da plače na sav glas. Nju je tešila MC Aleks koja joj je govorila da to nije vredno njenih suza i trenutnog stanja.

- Nosila sam Nevenin sako, sedela u pabu cele noći, šila sam taj prsluk da se ne vidi da je pocepan. Nama su stigle neke krofne, to je bilo pre pet meseci, znaš koliko je on promena imao? Sećam se svake njegove bolne situacije. Koliko smo urlali i plakali, koliko je samo Đedoviću bilo teško... Nisam zaslužila ovo! Boli me k*rac za odricanje, ali ovako da me komentariše?!", pričala je Sandra kroz suze.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

39:33 PULS BARA16.03.2022.