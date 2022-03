NENAD PRIREDIO STRASNO BUĐENJE MILJANI! Macanović se opustio, grlio Kulićkinu ZADNJICU, pa je poljubio u intimni deo (VIDEO)

Veliki šef je muzikom probudio zadrugare i ovog jutra, neki su odlučili da i dalje ostanu u svojim krevetima dok su se drugi polako budili.

Nenad Macanović, emotivni partner Miljane Kulić obasipao ju je poljupcima dok je spavala.

On joj je priredio strastveno buđenje, a u jednom trenutku poljubio ju je u stomak dok je grlio njejnu zadnjicu.

Podsetimo, oni su tokom sinoćne emisije "Pitanja gledalaca" imali žestoku raspavu sa Miljaninim bivšim verenikom Lazarom Čolić Zolom koji je otkrio da i dalje ne može da ostane imun na nju kada je vidi i da ga sve podseća na prethodne tri godine koje su proveli pred kamerama najgledanijeg rijalitija.

- Ona je htela da pravi neku sprdnju sa njim i to me malo povredilo i to je to. Ja sam ljut, više sam povređen. Ja sam je pitao jutros ona ćuti, neće da odgovori, to me je najviše pogodilo. Hteo sam da napustim sve ovo jer sam ja ušao ovde zbog nje, ona se izvinila i rekla da neće više. Ne sumnjam ali sam malo skeptičan da se ne pomiri sa njim. Nadam se da se neće pomiriti, znam šta je pričala dok smo bili napolju - dodao je Nenad sa knedlom u grlu - pričao je Nenad.

Kurir.rs/I.B.

