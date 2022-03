DRAMA KULIĆKE, IRME, NENADA I ZOLE: Lazar ostavio šansu za pomirenje sa Miksi, a ona zbog njega upala u KLINČ sa Irmom! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola dobio je pitanje vezano za bivšu devojku Miljanu Kulić koja je u rijaliti ušla sa novim dečkom Nenadom Macanovićem.

Naime, gledaoce je zanimalo zbog čega je isključiv u tome da neće da se pomiri sa njom.

foto: Printscreen

- Ne postoji stvar za koju mogu da tvrdim. Šta god da sam rekao, kao da mi je Bog to poslao. Sa ovim razmišljanjem smatram da mi je to nije pametno ni zadravo, nama i našoj okolini - govorio je Zola.

- Valjda se i ja nešto pitam? Iz tog odnosa sam prošla kako ne treba. Ja kad sam njega volela mislila sam da nikoga neću voleti kao njega. Ja sa kim god da sam volim najviše na svetu, sad je Nenad pored mene. Ja volim da zezam Zolu i provoociram, a Bebicu nikad ne bih menjala. Nikad ne bih menjala zlato za bižuteriju - pričala je Miljana.

foto: Printscreen

- Koga smatraš zlatom? - pitao je Zola.

- Zlato je onaj koji je sa mnom. On treba da se pozabavi sa Ružom, bili bi odličan par. Da se pomirimo, on bi za dva dana rekoa da nismo jedno za drugo - potkačila je Kulićeva.

- Nekada je sve pod nama pucalo - dodao je Zola.

- To je njegov stav, on ne može da tvrdi, jer verovatno nema karakter. Nemam ja šta drugo da kažem. Ja njega ne primećujem, kao da on nije tu - dodao je Nenad.

- Zašto se ne boriš za Zolu i smakneš ga od Miljane? - glasilo je pitanje za Irmu Serjanić.

- Zašto bih se borila? Gledam ga drugačijim očima. Ne vidim da bi on trebao da se spašava od Miljane, možda bi trebao sam sebe da spasi od sebe. Meni je Miljana malo pre rekla, neznajući moje mišljenje, pretila mi je da ću ići na kapiju. Ja sam samo rekla šta je Filip uradio, jer je hteo da te iskoristi protiv Dalile - govorila je Irma.

foto: Printscreen

- Filip i ja smo imali najveće svađe. Što si rekla Đedoviću da te spasi od Zole? - pitala je Miljana.

- Ja sam rekla šta je Filip uradio, iskoristio je tebe i tvoj animozitet prema Dalili. Počeo je da te gasira za Zolu i ja sam to rekla, nemoj da okrećeš priču. Pusti i ti moj i njen odnos. Rekla sam da me skloni, da ne budem ta koja nešto pravi i pritiska, nešto radi. Mnogi misle da ja to radim. Zola, da li sam ti ikad prišla? - nastavila jer Sejranićeva.

foto: Printscreen

- Moram da stanem o odbranu Irme, naša svaka konverzacija je spontana. Nije neko ko potencira, ni ja. Mene bi duša zabolela da se ona nešto okrivi ovde - rekao je Zola.

- Drug ti priča kako bi te je*o. Što ne provodiš vreme sa Ša ili Grujom? - nastavila je Miljana.

- Irma je jedna od retkih koja mi se svidela na prvi pogled - istakao je Zola.

Kurir.rs/K.Đ.