MARTINA POGODILA MIHIĆA FLAŠOM U GLAVU! Stefan pomenuo da je SILOVANA, a ona napravila LOM i jecala u SUZAMA! HAOS (VIDEO)

Stefan Mihić govorio je ružne stvari o Martini Petrović, a onda je nastao pravi skandal.

Martina ga je na kraju ispolivala vodom i gađala flašom.

- Dokle god sam ovde, pričaće se istina. Samo istina i ništa osim istine. Nećete da glumite, plakati mi, pa posle da glumite zbog rijalitija nešto drugo. Narod sve vidi - pričao je Mihić.

foto: Printscreen

Mihić je pomenuo Martini da je silovana, zbog čega je ona završila u suzama.

- Jesam li ja kriva za to što mi se desilo? Jesam li ja kriva što sam silovana? Bolesnik jedan - plakala je Martina.

Martina Petrović je nakon skandala sa Stefanom Mihićem završila u suzama.

Ovaj zadrugar joj je pomenuo to što je ona silovana, a ona je istrčala iz kuće i nije mogla da se smiri. Tešio ju je Đole Kralj, a potom i Lepi Mića.

foto: Printscreen

- Ja ne mogu da mu zabranim šta će da kaže, to govorio o njemu. Ulaženjem u bilo kakvu priču sa Ša, dala si im za pravo da pričaju, sad svako ko te ne voli koristi to. On kad nema argument, on će to da priča. I tebe treba da zaboli d*pe šta će da ti kažu ljudi koji te ne vole - rekao je Mića.

Kurir.rs/K.Đ.

