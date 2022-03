BIVŠE UČESNICE RAZVEZALE JEZIK O TROUGLU DALILA, CAR I ANA: Dežurna je top za rijaliti! On će se vraćati Dragojevićki posle svake!

Ana Jovanović nedavno je uplovila u romansu sa Filipom Carem koji je bio u vezi sa Dalilom Dragojević, a onda su počele da se otkrivaju neke istine o njoj.

Naime, u Beloj kući su krenule da kruže priče da je zadrugarka bila u intimnoj vezi sa oženjenim muškarcem, odnosno suprugom svoje najbolje drugarice, a njen bivši momak je za Pink otkrio kako se završila njihova veza.

foto: Printscreen

Bivše učesnice rijalitija Ermina Pašović i Sanja Stanković prokomentarisale su odnos Ane Jovanović, Dalile Dragojević i Filipa Cara.

- O dežurnoj mislim da je top za rijaliti. Valja i to biti. Da bi imali šta gledati. Jako jeftina devojka, beskurpulozna... Mene lično ne remeti. Ona je vrlo svesna da je dežurna i to joj odgovara, čim pristaje isto da bude - zaključuje bivša zadrugarka Ermina.

foto: Printscreen/Pink

- Ja sam iskreno to i očekivala, da uđe neka nova i sa njom bi probao. Prosto, dečka su zanela svetla velikoga grada i očigledno nije do sada video toliko devojaka na jednom mestu i on trči na sve strane. Nezreli klinac željan da proba sve... Ali, posle svake će se vraćati Dalili - izjavila je Stankovićeva.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

