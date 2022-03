TEBI TREBA ZOLA DA ZAJEDNO TRUNETE I BOLUJETE! Ukućani osudili Miljanu zbog Nenada, on SPUSTIO GLAVU: Osećam se PONIŽENO

U toku "Gledanje snimaka" zadrugarima je prikazan klip u kom su imali priliku da vide kako Miljana Kulić budi Lazara Čolića Zolu, a dovezao je njen sadašnji dečko Nenad Macanović, pa nastavak razgovora sa Zolom.

- Naravno da sam se ostio poniženo i hteo sam da izađem tu noć. Smešno mi je što ispadam budala - rekao je Nenad.

- Što onda ostaješ tu kad vidiš da voli Zolu? Šta ti vidiš - pitala je Aleks.

- Zato što ona meni priča drugo nešto. Ima klip gde on priča da je njena diskvalifikacija njegov mir. On je hteo da pokaže da je namerno diskvalifikovao i pokazao da je samo iskorišćavao - rekao je Nenad.

Aleksandra Aleks Nikolić je dobila reč, pa je odmah posle nje je i Mensur Ajdarpašić.

- Meni je Bebica nejasan. Da se ne uvrediš, ti si ili lud ili ovo radiš namerno. Ona bi se sa njim poljubila pred tobom. Totalno si mi nejasan, ne znam šta je smešno. Ja bih plakala da mi puste ovaj klip - rekla je Aleks.

- Ispratio sam dešavanja ovih dana. Ja sam pričao da njoj treba neko ovakav, ali ne, tebi treba Zola. Da bolujete i da trunete. Ne znam što si došao ovde. Pošto mene boli njihova glupost, Miljanu boli ku**c za tebe. Ne znam da li si ti normalan čoveče? Vidi se da si normalan lik i da napolju nisi naivan čovek. Ona je ušla ovde da se sprda sa tobom, vidi se da je zintresovana. Ti je guraj, titraj mu*a i to. Zamisli da joj traži da je vodi u izolaciju. Vi volite rijaliti i vi ste spremni na razorazne gluposti - rekao je Mensur.

- Mislim da je Miljana naučila ove poteze. Miljana je genije za sve, ona nam je jasna, ali je ovde u pitanju on. Ovde se baca akcenat na Nenada. On je hteo da napusti Zadrugu i on njoj veruje. To opravdava zaljubljenost i njemu je stalo do nje. Bebica ima podršku od svih nas što to radi, ali će Miljana da sroza njega uz njegovo odobrenje. To govori o tome koliko je ona bezobrazna. Njegova tolerancija prelazi u ponižavanje - dodao je Mića.

