MILJANA SE ZACENILA OD PLAČA ZBOG ZOLE: Rekla je da će ovde biti sa njim, a da nastavimo napolju! Uvek se setim BOSINIH REČI!

Lazar Čolić Zola komentarisao je klip i odnos sa bivšom devojkom Miljanom Kulić.

Zola je tada pomenuo i Nenada koji je čitao o njemu napolju.

- On je čitao u novinama, kakav sam ja, ono što me zanima je to što si čitao šta je Miljana - rekao je Zola.

- Čitao sam novine, ali sam Miljanu upoznao. Znam priče koji su mi oni rekli - rekao je Nenad.

- Pod broj dva, njih dvoje govore da su imali idealan odnos, odakle potreba da se vrati ovde - pitao je Zola.

- Zato što nije htela sama da se vrati - rekao je Nenad.

- Nelogičnost mi je ovo što ona priča malo pre, što govori da se sprda sa mnom. Dolazimo do onoga što si me pitala na stepenicama. Ti ne znaš da slažeš - rekao je Zola.

- Reci šta sam rekla - rekla je Miljana.

- Rekla si mi: "Je l' hoćeš da budem ovde sa Bebicom, a da napolju nastavimo gde smo stali?" i nisi se uopšte sprdala. Ja jutros ulazim u pušionicu, ona s enjemu kune da ga voli najviše na svetu. Ja razmišljam, ona je tako i meni govorila i sad ove stvari koje radi. Lažeš! Da ti kažem ajmo napolje, ti ne bi išla sa mnom? - rekao je Zola.

- Šta pričaš ti? - pitala je Miljana.

- Remetiš moje učešće ovde. Šta hoćeš ti sada? Ja hoću da budeš u nekom odnosu, da me ne vidiš. Bolesni smo jedno po drugom. Uvek se setim Bosinih reči: "Nažalost, ja se Lazare bojim, da ćete se vući do kraja života zajedno". Ja sad stalno razmišljam o tim stvarima. Ukleti smo jedno po drugo. Šta si ti htela sa svojim povratkom? Nisi ni meni učinila uslugu, a ni sebi - rekao je Zola, a Miljana je pustila suzu.