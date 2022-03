TOTALNI PREOKRET! Dejan komentarisao Filipa Cara, otkrio šta misli o njegovom odnosu sa Dalilom, a onda se Aleks OBRUŠILA na Anu!

U toku je emisije "Nominacije" voditeljka je dala reč Dejanu Dragojeviću, kako bi izneo svoju nominaciju. Ovonedeljni potrčci, između kojih zadrugari biraju koga će poslati u izolaciju a koga ostaviti, jesu Ana Jovanović i Filip Car.

- Ne znam kako da nominujem, kada će svaku reč da izvrnu. Krenuću od Filipa i šta sad da kažem? Sa Filipom igram kockice, ne komuniciramo i njegovo ponašanje mi je okej... Ja sam sa njim imao dosta rasprava sa njim. Nikada se nismo ganjali po kući posle rasprava. On bitiše sam kroz rijaliti, ko se zalepi, to nije njegova stvar. Što se tiče tih odnosa, ne bih puno komentarisao. Oni bi se pomirili, ali ih je sramota njihovih reči. Oni su i dalje u vezi i bolesno su povezani...Ja kad sa njim nisam u sukobu, nemam neko specijalno mišljenje. Svako ko me komentariše u tom domenu i uzvraćam. U jednu ruku je oslobodilac mog života, a ja sam propatio u jednom trenutku zbog njega, nego zbog mojih loših izbora u životu. U jednu ruku ne mogu da kažem da imam loše mišljenje o njemu, jer on šta je uradio, okarakterisalo ga je kao nasilnika i osobu koja će da vređa. Nit mi smeta, nit me intresuje šta se dešava - rekao je Dejan o Caru, pa je prešao na Anu:

- Ona je neko ko je kada je ušla rekla je da joj se neko dopao u nekom rijalitiju. Shvatio sam ko joj se dopada, nije sličan njemu, ali tu je. Privlači je odbijanje i to da je neko zaje**va. Ona sebe nije stigla ni da predstavi, ljudi su već formirali mišljenje. Smatram da nije zaslužila ovo što joj se dešava. To da li će ona da ima se*s i ostalo, to je njeno pravo. Pogubila se, jer ima pogrešne ljude oko sebe. Imala je uzora nekog, a bio je pogrešan, pa je to dovelo do mesta gde je dovelo. Mislim da je previše napadnuta. Napali su je možda što bi bili tu umesto Ane, a nisu imali mogućnosti. Meni se njeno učešće i ne sviđa, psovala je i sve...Ovde se druge stvari vrednuju. Njoj više ide Filip nego Mateja, više joj ide Filip nego Fran. Mensur bi joj više išao, jer voli tu borbu. Samu je sebe ukopala svojim izlaganjima. Uplašila se od svega. Došao je period kad će ona da ide i da baulja u bademantilu. U svakom slučaju je pogrešila. Šaljem Filipa, a Anu neću. Zna se što šaljem njega - rekao je Dejan.

- Počeću od Ane. Mislim da su ljudi od nje očekivali previše. Ona ume da bude drska i bezobrazna, ali je i nezrela. Greška je ovaj odnos sa Filipom. On se poljubio sa njom iz inata. Zbunjena je i šokirana. Smatram da je trebala da sluša Miću jer joj je on prijatelj, kao i Stefan Karić.

- Što se tiče Filipa, smetaju me ta neka dobacivanja, a ja ga ne vidim ni u vremenu ni u prostoru. Mislim da njega ne treba da zanima bilo šta, nemam nikakvu komunikaciju sa njim, šta je bilo, bilo je. U izolaciju ću poslati Filipa, ostaviću Anu - rekla je Aleks.

