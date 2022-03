PODIGLA HALJINU DA JOJ SLIKAJU GAĆICE I NEMA BRUS! Kruže Daliline HIT FOTKE, svi pričaju i o tetovaži iza koje se krije ŠOK PRIČA!

Rijaliti učesnica Dalila Dragojević glavna je tema rijalitija otkako je prevarila muža Dejana na njegove oči sa Filipom Carem. Sada internetom kruže Daliline fotografije iz prošlosti kada je bila učesnica "Parova".

Dalila tada još nije izvršila plastične operacije, ponašala se kontroverzno, pa je i pokazivala gaćice pri ulasku u tadašnji rijaliti. Dragojevićka je tad nosila bež, satensku haljinu iz koje su joj ispadale grudi i bordo gaćice.

Ljudi na mrežama komentarisali su da je i tada Dalila volela plišane medvediće.

foto: Damir Dervišagić

Jasno se videla i tetovaža na Dalilinoj butini na kojoj piše "Beauty is skin-deep", a što znači da je najbitnija unutrašnja lepota. Ispod toga stoji ime i njenog bivšeg verenika, o kom se mnogo pričalo.

foto: Damir Dervišagić

- Alden je njen bivši verenik čije je ime istetovirala dok su bili u najvećoj ljubavi. On je neposredno pred svadbu imao udes. Povrede su bile ozbiljne, momak je jedva preživeo, jedna osoba je tada preminula, a dve su ostale invalidi - naveo je jednom prilikom izvor za "Alo", pa dodao:

- Alden je bio u komi skoro dva meseca. Kada se probudio, ona je shvatila da nema emocije prema njemu jer ju je prevario i ostavila ga. Ona je za to nevjerstvo znala i ranije, ali joj u tom trenutku nije odgovaralo to što je on ograničava i brani joj da izlazi, pa je to iskoristila kako bi ga ostavila. Dalila je gotovo svakom momku sa kojim je bila donela nesreću."

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ.

