DALILA I CAR U KLINČU! Nije joj dao da progovori o njihovoj vezi: Nastao OPŠTI HAOS, orila se BELA KUĆA: Pokazaću ko si ti! VIDEO

Tokom nominacija u Zadruzi, Dalila Dragojević morala je da bira između svog bivšeg dečka Filipa Cara i suparnice Ane Jovanović.

- Nisam slutila da Filip može doći na mesto prekoputa druge žene. Ja sam Anu kometarisala prošle nedelje, ja nju neću osuditi - rekla je Dalila pa je Car skočio:

- Meni nije jasno kako možeš samo ti da komentarišeš. Kada je Maja bila ovde, Dalila je komentarisala kako sa Majom nema ništa,a sada joj je Ana problem - rekao je Car.

- Ja sam bila najiskrenija i najhrabrija kada sam odučila da budem sa tobom - rekla je Dalila.

- Ana je devojka za koju mogu da kažem, da nisam upoznala dobru devojku. Ti si vredna, predana poslu. Ja njoj nemam šta da zamerim, znam da joj se Car dopada. Ona voli da je poslušna. Filip mora da shvati da je on doveo Anu ui probloem, jer nije ozvničio vezu sa njom pa sada svi mogu da je komentarišu - rekla je Dalila.

- Ma daj i ti samo se*eš ovde, ja ću pokazati ko si ti - vikao je Car.

- Ana ti dobro znaš da ja o tebi ne mogu imati dobro mišljenje, nisam se nadala tome od tebe. jesam te nazvala dežurnom, jer vaš odnos jeste takav. Nije prvi put da si ti skočila kod njega u krevet, ovo što te on brani je njegova igra, lažno te brani jer će napraviti haos. Ja sam te nominovala za izbacivavanje. Ja vidim Filipa ali onog Filipa koji je ubeđen da je neko bitan. On radii sto što je radio sa Majom, i ja sam navikla na to, a on ne dozvoljava da ja završim nominaciju. - rekla je Dalila:

- Sa Filipom sam mnogo toga prošla, više ružnih nego lepih stvari. Ja sam preko svega prelazila, i jeste on uticaio ne mene, a onda je pokušao da me vrati, ali ja nisam htela. Jeste me povredio i ne bih uspela da izdržim da nemam ljude oko sebe. Niko od njih ne priča protiv Filipa ija to cenim. Ja smatram da on ima jako lepe osobine koje vuče iz kuće - Pričala je Dalila i nominovala Anu.

- Ja sam taj koji odulučujem kada je početak ili kraj. - reklao je Car.

- Ja da dozvolim da me neko vređa opet, ne pada mi na pamet. Konkretno pričam za Dejana, neće dobiti ništa od mene ni rekaciju, ja se gasim od danas, - rekla je Dalila.

