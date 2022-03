MARKO ĐEDOVIĆ BIO KOD HODŽE, IZNEO ŠOK DETALJE: Iz mene je izlazilo nešto ZELENO, sve mi se VRTELO! Završio sam u BOLNICI 11. dan!

Novinar i zadrugar Marko Đedović izneo je detalje posete hodži kod kog su kako je naveo išle i poznate ličnosti.

On je pomenuo šta mu se sve dešavalo posle posete.

foto: Sonja Spasić

"Nije on ništa specijalno, nema karata, on je čovek hodža. Čovek živi u Novom Sadu, davao mi neku vodu da pijem, dešavale su se neke mnogo čudne stvari dok sam to radio. Rekao mi da 10 dana ne smem da vidim beli mantil, ako ga vidim da ću umreti. Ja 11. dan završim na operaciji kičme. Iz mene je nešto zeleno izlazilo kada idem u WC. To mi je napravila... Rekao mi je kada se to skine da zapalim i udahnem neki natpis, cela Zvezdara mi se vrtela. Rekao je da je urađeno nešto, da ne može sve da mi priča", istakao je Marko Đedović i dodao:

foto: Printscreen/Instagram

"Ja sam osmi dan pao u nesvest. Pio sam neki mulj ujutru, pa je onda bio taj zapis."

Dalila je pomno slušala šta joj Đedović priča, pa je govorila šta još ljudi rade i kako čitaju arapska slova. Tada je priznala da će i ona otići na slično mesto da vidi da li joj je neko nešto "vračao".

