RASKRINKAN IZABRANIK MILJANE KULIĆ! Bivša zadrugarka uverena da on IMA NEKU KORIST od Nišlijke: Sigurno ima neki PROBLEM!

Jovana Ljubisavljević, sadašnja devojka učesnika "Zadruge 5", Stefana Karića se osvrnula na ljubavni trougao u kom su Miljana Kulić, Nenad Macanović Bebica i Lazar Čolić Zola.

- Čula sam da je iz mog kraja. Ne mogu da kažem da je idiot, ali da ima neki problem ima. On pozdravlja Miljaninu porodicu, a ne pozdravlja svoje ćerkice. Laže kad kaže da nije gledao rijaliti. Pa ne može da kaže da ne zna ko je Miljana. I da ne zna, na Instagramu je ona zvezda. Tako da, on je ili lud ili ima neku korist od nje - kaže Jovana u emisiji "REDaljka".

foto: RED televizija

Misica je nedavno otkrila kako se nosi sa činjenicom da se za Stefana priča da je švaler.

"Imali smo nekoliko slučajeva gde su se devojke otvoreno udvarale Stefanu, gde ih je on i imenovao i bez problema ih zaobišao i jasno im stavio do znanja. Ona poslovica koja ga prati, to je on rekao. Samo ću citirati jedan deo ''Rekoše da si švaler! E pa neće to još dugo!'' i kroz smeh to tako prođe. Šalu na stranu, sve je to deo njegove prošlosti, i deo njegovog života. Upoznata sam sa svim, ne mogu da kažem da se borim sa tim, jer to je prošlost, stavljena je tačka na takav deo života. Neke stvari su važnije nego kvantitet", istakla je Ljubisavljevićeva.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:04 KARIĆ PLAČE ZA NJOM U RIJALITIJU, A ONA IZLAZI I TO U LATEKS IZDANJU: Misica se nabila na štikle i utegla, a poruke se NIŽU! VIDEO