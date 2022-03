DALILA OGOLILA DUŠU O FILIPU CARU, ZAVRŠILA U SUZAMA: Zauvek stavila TAČKU na odnos sa njim, pa se skroz SLOMILA! MUK U ZADRUZI!

Dalila Dragojević ustala je za crnim stolom i ogolila dušu o odnosu sa Filipom Carem, a onda završila u suzama.

- Koliku je Car ovaj put prešao granicu, pa si rešila da ne postoji šansa da mu oprostiš - pitao je Darko.

- Veliku granicu je prešao. Postoji žal za tim i nekako osećaj krivice. Osećam u sebi to da ne mogu da mu oprostim. Najteže je pobediti sebe i ta borba je najteža. Postoje situacije kad bih ja htela razgovor i nedostaje mi, ali opet vratiš sve na fabrička podešavanja, pa ipak ne. Želela sam da na tim nominacijama sve zaokružim i stavim tačku. Bitno je da sve ostaviš iza sebe i kreneš dalje. Bilo bi drugačije da se ne viđamo, tu smo i videćemo šta će sve da bude - navela je Dragojevićka.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li ti je jasno posle utorka i posle onoga što se desilo sinoć da treba da ga ostaviš za sva vremena i budeš svoja - pitao je Tanasijević.

- Da. Utorak je bila kap koja je prelila čašu. Vezano za te psovke i to polivanje. Kad je imao pitanje d ali mu je krivo, on je ustao i onako drčno rekao da mu nije krivo. Desio se taj utorak, gde mi nismo prisustvovali žurci, na sreću. Imali smo priliku da ispratimo sva dešavanja. Gruja i ja smo imali tu neku borbu. Većinom smo, moram da kažem, da su me ispoštovali, gledali Filipa. Isplakala sam se po poslednji put, da jecam od plača. Kad smo se vratili, razgovarala sam sa njim i Janjušem, to su suze koje su mi ostale. Neću više plakati i neće mi se dešavati neka takva stanja. Ponosni su moji prijatleji na mene i kad čujem da nemaju šta da mi zamere, ponosna sam onda i na sebe - rekla je Dalila.

- Matora je par puta rekla da je ponosna, je l' te ohrabruju te reči - pitao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Matora je neko ko je meni, pa i ja sam takva, zato me ona i izdvoji tu, neki su za to da se ona druži sa MC Aleks, a ja sam neko ko je podržao u njenoj odluci, kakva god da je i kakav god da je ishod. Drugarski je razgovarala sa mnom, nikada nije pričala protiv Filipa i pričala mi je da moram dalje. Ponosna je što nisam uzvratila i što sam ostala imuna. Nikada nije bila pristrasna, uvek mi je govorila kad sam pogrešila. Po prvi put se i osećam jačom, zahvaljujući njoj. Jednostavno povratka nema. Mislim da je on po prvi put sada svestan da je definitivno kraj. O njegovim osećanjima neću pričati, kao što on priča o mojima. I dalje postanem mala kad mi priđe, ali radićemo na tome da iskorenimo sve to. Nisam neko ko će da mu pravi spletke. Ovo je stanje bunila, pomisliš da neko ne može po drugi put da ti uradi ovo, ali onda vidiš da je neko spreman da te ostavi i da ide dalje. Oprostila sam prvi put jer nije bilo ovakvih psovki, drugo...Pokušavala sam da potisnem sve to, pravila teorije zavere. Mislila sam da nije sa njegove strane ljubav, nego da je adrenalin. Drugi put, kad je on meni prišao, nekako je znao da mi provuče da sam ja njega naterala da mi iz griže savesti priđe, da je on meni imao želju da mi pomogne i da me izvuče, kako on kaže, iz bademantila. Nekako, kad bi se desili ti raskidi, on bi mi rekao da ne plačem. Ja sam se trudila da mu ne prikažem da mi je teško - rekla je Dalila.

- Je l' te je blam da ti se neko približi iz sažaljenja - pitao je Darko.

- Naravno da boli i da je ružno čuti to. Da ti sa nekim imaš samo strast, a da sve ostalo ništa ne valja. Ružno mi je provlačenje tih intimnih odnosa, kao gde sam ja dobra, gde nisam. Jeftina fora! Nisam se nadala da će i sinoć da pravi neke retrospektive i da se hvata za slamke spasa. Govorio mi je da sam hrabra, jaka, a meni je delovalo kao kompletno navlačenje da uradim to što sam uradila, a onda da mi prebaci razvod braka - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Koliki je to paradoks da ti on to prebacuje - pitao je Darko.

- Apsurdno je, ali on smatra da nije. On kao da pokušava meni da ispriča događaj i da sam ja loša zbog nekog drugog, kao da ništa od toga nije bilo sa njim. Rekla sam da neću da pričam o nekim stvarima. Svaku noć kada se završi emisija, imam ritual da razmislim o svemu. Rezultat od sinoćne noći je da ne dajem ljudima bez značaja, pažnju, a što se tiče Filipa, jeste da ja ne budem kapisla. Povlačim se sa te strane. Neću da ga diram i da ga provociram. Ako mu bilo šta zatreba, može da traži, ne baš direktno, ali može preko drugog. Koliko god da je to teško, jednostavno, ako vidiš da ima tih situacija, ne želim da se osećam krivom. On je poželeo nakon razgovora da se diskvalifikuje, osećala sam se kao da sam pokisla. Rekla sam Matoroj da ne mogu da verujem da će neko da izađe zbog mene, jer nisam takav čovek da se širim ovde - rekla je Dalila.

- Rekla si da Car koliko god deluje hladno da ti ipak vidiš neko kajanje u njemu zbog svega što je priredio, a da on ima masku, Šta on oseća? - pitao je Darko.

- Ne vidim kajanje, vidim krivicu. Osećam krivicu, koju želi da prikrije i mene napadne. Najviše se oseća da on zna da je kraj, pa me napada jer zna da će da mi se zgadi u očima i mene sebi da zgadi. Vrtimo se u krug, nemam šta da kažem. Glupo mi je što živimo u prostoru i mnogo mi je teže nego prvi put, samo sam ja jača - pričala je Dalila.

- Je l' ti je lakše što si se okanula nekih šablona u koji te je stavio? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja neka pravila koje sam imala bila su nametnuta od strane njegas, ali za moje dobro. Hteo je da poštedi mene nekih sukoba, kad poštedi mene, poštedi i sebe, On jeste zahvalan za moje stavove, izvukao me je iz bunila i ludila, pravila sam strašne scene ovde. Zahvala sam na tome, jer sam baš bila luda i nisam znala šta radim, sve mi se izmešalo. Uvek pamtim kad je rekao da kad sam najgora, on će mi pomoći - dodala je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

- Vidi se da si odlučna da se okaneš te priče, a Filip kaže da može da te ima kad hoće i da je džoistik kod njega. Što je uveren toliko? - dodao je Darko.

- Svestan je moje emocije i svaki njegov prilazak me napravi slabom. Kad lepo razgovara, moram da zaplačem i tad vidim pravog Filipa. Kad priča sa drćnim stavovima postanem još drčnija. On je svestan šta osećam prema njemu. Ona ne bi prošla tako, sve i svašta bi se desilo, bila sam blaga. Ona je dobila par osuda, a to je ništa prema tome šta je zaslužila. Ali kad sam sinoć razmišljala, šta je ona meni kriva? Njoj sam davala savete od srca, bilo mi je žao nje. Ja sam to rekla i Filipu, ali svakome se dešava kako zasluži i on je sam rekao da ga karma stigne. Neću da pokušavam da izvučem nešto dobro, imam u sebi to da kad neko krene da ga osudi, ja sam opet instiktivno rekla da on nije kriv. Posle shvatim, zašto bih ga branila? Nema potrebe, zna sam. Priča je završena i tačka je stavljena. Ostaju lepe uspomene, neću ga pamtiti po ružnom, nastavila je Dragojevićka

