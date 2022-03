SVUDA POĐI, KUĆI DOĐI! Biljana Dragojević poslala jasnu poruku sinu Dejanu, jedna rečenica je U DUŠU POGODILA! (FOTO)

Majka Dejana Dragojevića oglasila se na društvenim mrežama i još jednom podržala svog sina.

Biljana Dragojević na Instagram je objavila Dejanovu fotografiju i jednu rečenicu je posebno izdvojila: "Moj dom je tamo gde je moja majka."

"Dome, slatki dome. Svuda pođi, kući dođi", napisala je Biljana ispod objave.

Podsetimo, Dejan je tokom prethodne noći bio u žestokom klinču sa Mensurom Ajdarpašićem.

- Ja sam samo komentarisao ono što mislim za njegove odnose u kući. Više puta je pokušao da me uvredi. On sve pokušava da uradi perfidno. Nikada me ne demantujem, već navodi situacije u koje sam se ja našao i tako misili da će da se revanšira. ja njega niakda nisam uvredio, samo sam izneo mišljenje koje ja ne bih postupao kao on - rekao je Mensur.

- Nazvao si ga pašom - pričala je Aleks.

- Mensur je aludirao još na početku rekao da sam promenio ime. On želi da predstavi da je bio dobar i da me je branio i da je pustio čeličnu suzu koja je razbila pločicu. Ne možeš ti od mene tražiti ono što bi ti želeo. Stavr je u tome, ono što njemu ne prija. Ono što on radi, meni nije normalno - dodao je Dejan.

