TAJNE ŠIFRE ZADRUGE! MIKSI RASKRINKALA ZOLU: Evo šta njen BIVŠI govori svaki put kad mu se SMRKNE PRED OČIMA! (VIDEO)

Miljana Kulić nedavno se vratila u "Zadrugu" nakon diskvalifikacije i to sa novim dečkom Nenadom Macanovićem, kojeg su svi prozvali "Bebica" zbog načina na koji mu Kulićeva tepa.

Miljana je bila besna zbog svađe sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom, pa je otkrila da Zola govori u šiframa, te kada kaže "radionica" on zapravo misli na ugovor koji je sklopio sa produkcijom.

foto: Printscreen

"Radionica, to znači ugovor, kad ga je cepao i krio tamo. I kad je rekao razgovor, to je to. Samo mu je to cilj bio", pričala je Miljana o Zoli.

"Tebi su svi ljudi to govorili", rekao je Nenad.

Kurir.rs/K.Đ.