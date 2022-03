ŠOK ŽIVOTNA ISPOVEST VIKI MITROVIĆ: Otkrila sve o PROBLEMIMA sa bivšim mužem i kako je ušla u BRAK da bi POBEGLA od oca i maćehe!

Viktorija Mitrović otkrila je u šok ispovesti sve probleme koje je imala sa bivšim mužem i kako je ušla u brak da bi pobegla od oca i maćehe.

- Do 15. godine si doživela fizičko naselje od oca, maćehe, seksualno zlostavljanje od sveštenika, suočila si se sa mnogim mukama. Šta ti je bilo u glavi? - pitao je Nemanja.

- Očigledno ništa. I da je bilo nešto, nije imalo nikakvu poentu - rekla je Viki.

- Sa koliko godina si postala majka? - pitao je Vujičić.

foto: Printscreen/Premijera - Vikend Specijal

- Sa 17. Udala sam se za čoveka koga sam zavolela jer sam morala, a ne jer sam htela. Ja sam bila kod oca, on je hteo da ode preko (u Nemačku) sa mnom, hteo je zbog papira da proba u stranoj zemlji da opstane, ja nisam htela da prihvatim. Udružila sam se sa tim dečkom, počela da se viđam. Nametnula da počnem da živim sa njim, samo da ne bih otišla sa ocem i maćehom. Nisam htela da zovem babu, jer sam smatrala da sam pogrešila. Tu sam ostala. Nije bilo slučajno, nego namenski. Kada sam podnela zahtev za razvod braka i starateljstvo, dete je bilo kod mene. Sa njim nikako nije bilo dogovora, nisam mu davala dete, jer sam smatrala da bi ga zadržao, tako se i desilo. Nisam mogla mesec dana da vratim dete. On nije hteo da mi vrati dete, to je trajalo 4 nedelje. Na foru sam ga zvala i pretila da ću da ga prijavim. Vratio mi je dete sa rasečenom usnom, prljavom flašicom, padalo mu je tada po kući... - odgovorila je ona.

- Da li si zvala policiju, neku službu? - pitao je Nemanja.

- Postupak je bio u procesu i dete je moglo da bude i kod mene i njega, ne bismo mogli da se prijavimo. Danas smo u jako lošim odnosima, ne plaća alimentaciju, tužila sam ga zbog toga. Dete ima 4 godine, ne pita gde je tata. Ne viđa ga od pretprošle godine u oktobru - ispričala je Viki.

foto: Printscreen/Premijera

