UPLAKANA DALILA OTKRILA SA KOJIM BIVŠIM BI SE POMIRILA! Oplela po SUPARNICAMA: Ana je dežurna, a Aleksandra NEURAČUNLJIVA! ŠOK!

Dalila Dragojević komentarisala je najaktuelnija dešavanja iz rijalitija "Zadruga 5", kao i međuljudske odnose iz Bele kuće.

foto: Printscreen/Pink

- Danas sam spavala malo duže, a onda me je Anđela probudila, i nakon toga sam otišla u pušionicu, videla sam Filipa i nije mi bilo svejedno, i svakim dan mi je sve teže. Poručila sam mu preko Marka da ću mu ukrasti novac. Ima jadne postupke, a on dovlači njenu posteljinu, od one dežurne. najteže mi je kad legnem da spavam. Nas dele dva kreveta, a jutros smo se u isto vreme probudili, nisam normalna. - rekla je Dalila.

- Kako da ti verujemo da si stavila tačku na vezu sa njim? - upitala je voditeljka.

foto: Printscreen/Pink

- Izneverila bih sebe kada bih to uradila.. Mi smo raskinuli prošlog četvrtka, ali ne mogu da se vratim na to. Nedostaje mi,i svi medvedi u našem krevetu, fali mi veliki medved, a to je Filip. Teško mi je, ali ne vidim više poentu, ja ne mogu taj turbuletni odnos. Ja verujem da je on još gori napolju iako kaže da nije. Odlučna sam da je kraj, i to je sada moja borba. - rekla je Dalila.

- On kao da se pripremao da ću ja njega da pljujem, da ću da ga napadam. On je meni sve pomešao i tokom nominacije sam htela da kaže sve, ali nisam mogla od njega. Ova male je uradila sebi sve , ne meni. U našem odnosu je bilo svega. Od muvanja na početku do volim te, molim te. Nije naš odnos loš, iako je zasnovan na lošim temeljima. A sada sam sama, a opet me čeka ta samoća i opet ću morati sama da se borim sa tim. Teši me jer su mi ljudi ovde, a kako ću kući kada legnem sama, ne znam kako ću. Ne smem svojoj porodici više da priredim sve ovo, pogotovo nakon razgovora sa mojim ocem, a ja otišla kod njega.Meni nije jasno što on sada radi one stvari da se meni zgadi - dodala je Dalila.

- Kako komentarišeš ti odnos Cara i Dejan, i Aleks koja brani Cara ? - upitala je voditeljka.

- Oni mene provociraju, meni to nije jasno. A o Aleks i to što je upala u komentar kada su se Car i Mensur svađali, ona je branila Cara, a najvećaq pobeda mi je bila kada je ona sela pored mene da me ispituje o tome, a čula sma da je ona neuračunljiva osoba, ne treba ta beda da mi se zakači za vrat. Ona je nakon toga krenula sa mnom na cigaru, prva pratila, Rešićka druga, a ja mis. Onda sam joj rekla da ona želi da se druži sa mnom. Dejan je imao povokacije davao joj majice koje sam ja kupila njemu da ona nosi- Svima je cilj da mene pecnu, i Dejan i Car, oni žele mene da spuste i da me ponize. Filip se naslađivao jer je Miljana mene napada, a kada me neko brani i hvali odmah napada. Sinoć me je Anđela branila a on je odmah skočio da je napada, pa se pravdao kako me je ponizio jer sam ja htela razgovor sa njim, a on kao nije hteo, a tako nije bilo. Njemu odgovara što me napada. Njemu se ne što ne sviđa kod Ane, nešto se desilo što se njemu ne sviđa, aon će reći to tek kada puknu,a dok se to desi o će braniti. Nju Filip ne zanima, pregazila je ona mnogo momaka u životu. VIdeće on sve - rekla je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)