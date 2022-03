DEJAN I DALILA ZAJEDNO U IZOLACIJI! Dragojević NAPAO Janjuša, otkrio svoju TEORIJU i zašto je sve to uradio! SLEDI ŠOK ODLUKA

Marko Janjušević izabrao je Dejana i Dalilu Dragojević da idu u izolaciju, a nakon što je ona odbila, voditelj Milan Milošević dao je reč Dejanu, da prokomentariše Janjuševu odluku.

- Iskreno, od 1 do 100, na*rkan sam 500 i buktim. Od podele budćeta das treba da ostane takav kakav jeste, sad ne može. Aleksandrina rekacija, njegovo što je rekao danas i gaji prema aleksandri gaji i sputava. Noćas kad je Car spomenuo Čaprićku, palo mu je 1 na 10 da pošalje mene i Dalilu, da poklopi Cara. Koliko vidim Janjuš je slab na Čaprićku i mnogo je veći uzrok, nego Aleksandra. Mogao je da kaže, a da ne stavi. Razmišljao je, pa kad je Aleksandra rekla poklopilo mu se - pričao je Dejan.

foto: Printscreen

- Je l' ovo dokaz da nisu čista posla? - pitao je Milan Milošević.

- Da, mogu da kažem da ga nervira. Znam Janjuša da voli da neka ženska bude oko njega i da se sve vrti. Znamo kakva je Aleks bila, moižda misli da treba da trči oko njega i da on pravi svoj rijaliti i kokošinjac, ali izjavilo mu se sve. Mislim da vreba kao lasica i poklopilo mu se sve. Nije ovo da pošalješ nekoga za izolaciju, sedam dana mene da odvoji, priča... Mnogo je veća pozadina od ovoga što se navelo. Kako je komentarisano da nikoga ne podnosi, tako je i sada. On kaže jednu reč koja je jaka i 10 srednjih - nastavio je Dejan.

- Nisam ni čuo kad je Car spomenuo Čaprićku. Ovo nema veze sa Dalilom, žao mi je Dalile. Ja da sma slab na Laprićku, sigurno da jesam. Ti bi voleo kokopinjac i da sam se u*rao, ne znam ko to vodi, provodim vreme sa muškarcima. Mene Aleksandra ne interesuje za sedam života, moglo je da se vidi da me ne zanima. Možeš da me komentaišeš kad nešto uradim. Danas sam bio iskren, kako se ponašaš prema meni, tako ću i ja prema tebi. Mene su slali, gde sam se razveo da se neko je*e pored mene, pa je l' sam na*ušavao vođu? Što se tiče igranja na kvarno, mogao sam da dobacujem i pričam stvari Aleksadnri, čim si ušao u vezu ja sam se sklonio. Ona kao da jedva čeka, samo da bi mi dobacila.Ona je odmah skočila, kao da čovek ne može da diže kad je vođa. Hteo sam da ostavim Sandru i Dejana, pre nego Dalili, omaklo mi se. Meni je žap što će Dalila izgubiti pare, a neće ići. Ja sam razmišljao da bih stavio vas, pa sam razmislio da je bolje da stavim Mateju i Anđelu - govorio je Janjuš.

Znači razmišljao si i čeka se jedna stvar da uradiš ono što si želeo. Ti provociraš Filipa, a ne nas dvoje. Vi imate neračšišćena posla. Ne moram da bitišem sa vama, da bih znao. Ja ne znam d ali bi iko razmišljai da stavi mene i Dalilu posle svega? Ima milion odnosa, rasprava, svađa. Vraća se nešto nebitno, završeno i zakucano. Neko ko je tri godine ovde razmišlja o takovoj greški - dodao je Dejan.

- Ovo sam iz revolta uradio - istakao je košarkaš.

- Smatram da nisam ništa strašno uradila da bi on rekao da je zbog mene, Očigledno mu je to bilo u glavi, jer ovde svakoima priliku da komentariše šta mene. Danas je rekao da sam na početku zbog rijalitija bila sa Dejanom, pa sam se zaljubila - rekla je Nikolićeva.

- Ti si htela da budeš sa mnom, kad si videla da nema vajde krenula si na Osmakčića - odbrusio je Janjuš.

- Što nisi to rekao na podeli budžeta nego si čekao da nešto kažem da pričaš o meni? Nemam potrebe da se pravdam, ja ovo ne bih nikad tebi uradila, ali dobro. Ja njega volim, naravno da mi nije pravo da ga stave u izolaciju sa bivšom ženom - pričala je Aleks.

- Ako oni veruju jedno u drugo, šta je problem? - pitao je Janjuš. Janjuš je osoba koja je imao rasprave sa Filipom i odnos sa Aleksrom, sa mnom je imao sukobe. Kad pogledaš osobu koja odlučuje, to je to kad staviš sve na papir. Zbog čega? Jednog komentara? - dodao je Dejan.

- Ja ne idem, Aleksandru pod ruku i ideš u izolaciju. Moju kaznu ja plaćam. Nema potrebe za tenzijom, u izolaciju idete sami - ubacila se Dalila.

- Ne interesuje me ove dobre vile. Razlog posotji, ovde niko nije toliko dobar. To su fore u rijalitiju, najbolji sam bio kad sam bio go*ar zato mi se vraća moje stanhje i vidim šta se radi. Jedna reč mi je dovoljna. Nemaš nešto ogromno prema meni, ali imaš svoje fore - nastavio je Dragojević.

- Ja sve znam ko šta kad hoće da kaže i tumačim sve. Ne volim na kvarnjaka, pusti me toga - istakao je Dejan.

- Na kvarnjaka bi bilo da ti dobacujem. Sandra je bila spuštena pre Dalile, spustio sam Dejana i Dalilu, kad sam ih spustio, ona je odreagovala - pravdao se Janjuš.

- Ako si kivan na nju, onda staviš Dejana i Sandru, a ne Dejana i Dalilu, to je logika stvari - ubacio se Mića. - Ja tebe čoveče ne diram, je l' dobacujem? Šta hoćeš ti? - urlala je Aleks.

- Ako su raskrstili, šta je problem? - pitao je Janjuš.

- Kakvo je to poređenje? Traći se podrška drugih ljudi, je l' ovo obdanište? - besneo je Dejan.

- Dalila će ići u izolaciju. Šta je problem, ako je završila? - pitao je Janjuš.

- Pričala sam i znam da je ovo bilo iz revolta, nije mu cilj bio da bude ovako. Nije da ne idem jer se plašim i imam neraščišćene računa, ne idem iz razloga jer mi nije pitrebno da me bilo ko dovodi i bilo kakav kontekst sa Dejanom. On je u novom odnosu, videla sam sa Đedovićem da dolazi do problema i neću da budem inicijator tih sitnica. Ja sam platila i prvi put, platiću i drugi put. Ja ne idem, tačka je stavljena na naš odnos. Janjuš je išao u izolaciju i ja sam otišla. Mir koji sad pokušavam da imam u sebi, taj mir koji osćam zbog same sebe nema cenu. Sve što može da mi se nametne mi je vredno novca - dodala je Dalila.