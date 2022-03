SPAVALA SA DRUGARIČINIM MUŽEM NA METAR OD NJE! Isplivala nova AFERA Ane Jovanović: Ispao ŽESTOK SKANDAL kad se saznalo!

U to da je svaka reklama dobra, očigledno veruje i Ana Jovanović, koja se ove godine kroz učešće u Zadruzi 5 prvi put predstavila javnosti, ali po brojnim aferama.

Naime, iako je ušla u rijaliti pre samo tri meseca, Ana je do sada bila povezivana sa nekoliko muškaraca, zbog čega su zadrugari doveli u pitanje njen moral, a kako mediji otkrivaju, Jovanovićeva je i pre ulaska u „belu kuću“ imala burnu prošlost.

Kako izvor blizak zadrugarki otkriva, Ana je dugo pokušavala da uđe u emotivni odnos sa mužem svoje prijateljice, što je na kraju i uspela.

- Ana je vrlo rano počela da izlazi. Već sa 17-18 godina išla je na žurke, kao i na afterpartije na kojima je bilo puno droge i bluda. Ona u Zadruzi priča da je bila u dugoj stabilnoj vezi, ali to nije istina. Imala je buran odnos sa svojim dečkom, varali su se, često su raskidali i ona je u tom periodu živela prilično slobodno - rekao je na početku izvor koji otkriva da Jovanovićeva nije imala poštovanje čak ni prema svojim drugaricama, već je uhodila njihove muževe.

- Ani se dopao muž njene bliske drugarice, i bila je odlučna u nameri da ga osvoji. Uprkos tome što su je svi upozoravali da se ne upušta u taj odnos i ne povređuje svoju prijateljicu, Ana nije marila i nije se smirila dok ga nije dobila - objašnjavao je izvor i otkrio kako je Jovanovićeva uspela u svojoj nameri. On je u početku bio nezainteresovan, ali mu je prijala Anina pažnja. Nakon nekog vremena, počeo je da flertuje sa njom, dopisivali su se i povremeno viđali na kafi bez znanja njegove žene. Za sve to vreme, Anina drugarica ništa nije slutila jer nikada nije sumnjala u svoju prijateljicu, niti u muža, i nije mogla da pretpostavi šta joj oni rade iza leđa - rekao je sagovornik i nastavio o tome kako je došlo do Aninog intimiziranja sa drugaričinim mužem.

- Posle jedne žurke, Ana je ostala da spava kod tih prijatelja u kući. Njena drugarica je u jednom trenutku otišla u spavaću sobu, a Ana je sa nekoliko prijatelja ostala u dnevnom boravku da pije. Nakon nekog vremena, svi su se razišli, a Ana je ostala sama sa mužem svoje drugarice. Oboje su bili pripiti i odlučili su da ne misle na posledice, već da se prepuste strastima. Ana uopšte nije marila što njena prijateljica spava u prostoriji pored, već je pijana imala seks sa njenim mužem u dnevnoj sobi - šokirao je sagovornik i otkrio da je Anina bliska prijateljica saznala za ovu izdaju.

Iako je Ana negirala da je ikada bila intimna sa tim čovekom, sve se saznalo, a njena drugarica je prekinula svu komunikaciju sa njom. Zabranila je mužu da je ikada više vidi ili kontaktira s njom - zaključio je izvor.

