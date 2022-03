DALILI SE SRUŠIO SVET! Dragojevićka od ranog jutra u SUZAMA, ne može da dođe sebi posle sukoba sa Carem! DOSTA JOJ JE SVEGA! VIDEO

Dalila Dragojević je celo jutro u suzama. Naime, od kako je sino tokom "Pretresa nedelje" imala sukob sa FIlipom Carem koji ju je nekoliko puta rasplakao, ona ne može da se smiri.

Dalila je jutro dočekala u društvu Anđele Đuričić koja ju je tešila dok je Veliki šef puštao balade zadruagrima za buđenje.

Zadruga 5 - Dalilu slomile pesme i Careve reči - 22.05.2022. pic.twitter.com/aEVk9g4qFi — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 22, 2022

Dalila Dragojević se žalila na ponašanje i razgovor koji je imala sa Filipom Carem. Naime, Dalila se sve ispričala Anđeli Đuričić:

- On je mene jurio celo jutro da se svađamo, a ja sam bežala i kulirala - rekla je Dalila.

- Pa on sada želi da te provocira da bi i ti njega vređala kao on tebe - rekla je Anđela.

- Ma da posle poslao Luksa i rekao mu da mi kažem šta on treba da uradi se on meni zgadi, a on mene proganja, pa se žalio kako mu ja kvarim odnose sa onom malom - rekla je Dalila.

- Jao jutros je ona trčala za njim - dodala je Anđela.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)