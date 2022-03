MAJA MARINKOVIĆ BRUTALNO PONIZILA JANJUŠA! Nije štedela reči za BIVŠU LJUBAV i poželela mu je samo JEDNO!

Za crnim stolom se sinoć tokom emisije ''Izbor potrečka'' odvijala prava drama, a Irma Sejranić je iskoristila priliku da potkači vođu, Marka Janjuševića Janjuša, rekavši da se po njegovim postupcima tačno vidi da je nekad bio žrtva žena, odnosno bivše zadrugarke Maje Marinković.

- Ja sam više vremena ovde proveo sa određenim ljudima, nego sa rođenim bratom. Da li je trebalo da kažem Mensuru i Caru da se krve? Da li je trebalo ja na početku rijalitija da se iskrvim sa Carem zbog jedne Maje Marinković koja će sutra da ide u Gnjilane da jede svinjske glave? Mene interesuje samo moja ćerka i njena majka, da ih više ne blamiram - branio se Janjuš.

Povodom drame za crnim stolom i prozivke od strane bivšeg dečka, za Pink.rs oglasila se Maja Marinković koja nimalo nije štedela Janjuša.

- Moram da prokomentarišem što me ovaj bivo konstantno spominje - započela je Maja Marinković, pa nastavila:

- Prošao je određeni period kako nisam deo Zadruge, mislim samo fizički, jer ovo je postala ozbiljna bolest koliko me moji "bivši" spominju. Ja sam svesna da me pojedini neće prežaliti nikada u životu, ali ne mogu da verujem da se nekome svodi rijaliti na spominjanje mog imena što u pozitivnom, što u negativnom kontekstu. Meni je zaista žao, jer ja stare novine ne čitam, ali ne mogu da ne prokomentarišem da Prcko treba da se posveti svom cilju zbog kojeg je ušao, a ne da mu jedina tema u rijalitiju bude Maja Marinković. Toliko o tome koliko ih zanimaju bivše žene i ostalo... (smeh). Ja im od srca želim da me jednog dana zaborave, i da nastave svoj život dalje, ako je to posle mene ikako moguće - zaključila je Maja Marinković.

