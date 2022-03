JEZIVE SCENE U CIK ZORE! Dejan pijan LOMIO sve pred sobom, izlupao prozore, ISEKAO SE, urlao da napusti ZADRUGU

Dejan Dragojević je pod dejstvom alkohola prebacio i počeo da lomi sve pred sobom, a obezbeđenje i zadrugari su odmah dotrčali da ga spreče.

Inače, pre žurke Aleksandra je došla u sobu za izolaciju da se suoči sa njim.

foto: Printsceen/Instagram

Nikolićevoj je zasmetalo to što je Dejan previše skoncentrisan na rijaliti.

- Samo te zanima rijaliti. Nemoj da me nerviraš više, te stvari me izbacuju iz takta. Boli me uvo. Stalno razmišljaš kako će ispasti - zamerila je Aleks, a Dejan nije bio raspoložen za svađu, jer se tek probudio.

Aleksandra je spavala u sobi u svom krevetu. Dejan je prošao pored Aleks sa punim džepovima pića i izašao iz sobe, što je nju razbesnelo i počela je da viče.

Ovo je još jedan u nizu lomova Dragojevića, iako je ranije bila u pitanju Dalila i u neku ruku se može reći da ga ljudi i razumeju, sada je sa Aleks i nikome nije jasno zašto to sebi radi. Podsetimo, Dejan je sebi naneo ozbiljne povrede zbog čega je završio i u Urgentnom centru, a na glavi je imao tri kopče.

kurir.rs

