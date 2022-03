ANA JOVANOVIĆ ŽELI DA IZAĐE IZ ZADRUGE AKO NJEN BIVŠI UĐE Zadrugarka spremna da plati 50.000 €, samo da GA NE VIDI! Čega se plaši?

Marijana Zonjić je izvela Anu Jovanović iz Bele kuće, koja i dalje plače, jer se plaši da bi bivši dečko mogao da joj uđe u "Zadrugu".

- Dve nedelje ćutim i trpim sve - kukala je Ana.

- Kome ti da ćutiš? - pitala je Marijana.

- Danas mi se tresu ruke, evo zbog čega, predosetila sam da će nešto biti - dodala je Jovanovićeva.

- Ja kontam šta Dalila radi, mi sedimo tu, Marku priča da mene pokopa, a onda ide na razgovor sa Carem, da tebe pokopa... - govorila je Zonjićeva.

- Pre nego što sam ušla, tetka mi je rekla: "Šta ako on (bivši dečko) uđe - otkrila je Ana.

- Ako uđe, imaš kapacitet da se svađaš - dodala je Marijana.

- Sa njim nemam - priznala je Jovanovićeva.

- Znači da i dalje imaš neke emocije prema njemu. Klinac je, izborićeš se. On je već izneo sve i svašta, to ne rade muškarci - govorila je pevačica.

- Neću moći da izdržim, ne mogu očima da ga gledam... Razumem da je besan i ljut, i kad me gleda sa drugim... - rekla je Ana.

- I ja sam sebi upropastila šansu zbog Marka - dodala je Zonjićeva.

- On meni nije šansa, on mi je propast života... Upropastila sam život dok sam bila sa njim. Ne treba mi ovde da ga gledam. Ako ga budem videla, ili ću ja njega diskvalifikovati ili on mene. Sad bih svesno izašla i potpisala da imam dug od 50.000 evra - rekla je Jovanovićeva.

- Ako je slab na tebe, neće pucati nisko - govorila je Marijana.

- Ne da puca nisko, nego kad smo bili u najvećoj ljubavi, pucao je nisko. A ništa mu loše nisam uradila... Ja više nikada neću biti dobra kao što sam bila sa njim. Skrojio me je od A do Š, uz njega sam odrastala, sve sam prošla sa njim, a on mi se posr*o u život - otkrila je Ana.

