DRAMA TRESE BELU KUĆU! Anđela rasuta na komade, URLALA i PLAKALA na sav glas zbog Mateje, on priznao da VOLI DRUGU! ŠOK! (VIDEO)

Đuričić Anđela i Mateja Matijević pažljivo su slušali Lepog Miću, pa je ona u jednom momentu doživela pomračenje, pa je počela da urla, vrišti i da plače.

- Najgore od svega je što bih ja ponovo bila sa tobom, klošar jedan! - drala se i plakala Anđela.

- Moraš da paziš šta pričaš. Prećuti sunce mu je**m, učini je srećnom jedan momenat - rekao je Mića.

- Ne može. Nije njemu bitno da ja budam srećna, nego da on bude u pravu - drala se Anđela.

- Šta treba da se smuvamo da bi princeza bila srećna - drao se Mateja.

- Ja pokušavam da ti pomnognem. Njoj treba samo malo da daš da bude srećna, ne da budete u vezi - rekao je Mića.

- Ne treba on ništa da radi - plakala je Anđela.

- Evo bićemo u vezi, ona srećna, ja nesrećan - rekao je Mateja.

- Je l' vidiš ti šta on meni radi? Ja ne mogu sa njim, došla sam u stadijum da ne mogu da te podnesem - plakala je i drala se Anđela.

- Se*e mi se od ove drame - rekao je Mateja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovaj dečko nije normalan, njemu se se*e što sam ja povređena - plakala je Anđela.

- Shvati kada pričaš sa Anđelom, ona je u tebe zaljubljena. Ti si joj dao nadu i sada umesto da rešavate taj problem, vi se ovde svađate. Gledajte da smirite strasti - rekao je Mića.

- Meni je teško što ona meni stavlja na teret sve ono u čemu je bila i ona - rekao je Mateja.

- Ona se nije zaljubila ni u šta drugo, osim u tu pažnju koju si joj davao. Stvari koje ste vas dvoje doveli u ovo stanje, morate da rešite. Da bi i ona spavala i ostalo...Ja se predajem, vas dvoje niste normalni. Evo sada hoće - drao se Mića.

- Zašto, jer ga ti ubeđuješ - vikala je Anđela.

- Pusti ga. Ti sudiš i tužiš. Daj mu šansu - drao se Mića.

- Da budem okej prema tebi. Šta hoćeš da se smuvamo? Pa šta šta pričam, hoću da budemo normalni - rekao je Mateja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sa tobom ne mogu više da imam normalan odnos. Zaljubljena sam i pogled od tebe doživljavam da ti hoćeš nešto. Mene boli što si me ponizio, a ja sam to dozvolila i da me sa druge strane boli to što si mi uradio. Ja više ništa ne znam - rekla je Anđela.

- Da li možete da kao ljudi pričate normalno? Rekao sam mu da pazi svaku reč i da bude neko prema tebi ko te poštuje, ti si devojka za poštovanje. Ja nju shavtam, ona je zaljubljena. Jedini koji može da joj pomogne si ti - rekao je Mića.

- Ja ću da budem najbolji na svetu...Za mene je to lažna nada, to hoće da izgovori - rekao je Mateja.

- Problem je to što ja znam da sam promenila neke stvari, a nisam dobila ni: "Poštujem to što si promenila" - rekla je Anđela.

- Kad nisam? Svaki put kad mi se svidi neki tvoj postupak, ja ti kažem:"Bravo, sviđa mi se što si me poslušala"... Ja volim ovu devojku i ja idem dalje - rekao je Mateja.

- Nije problem moja arogancija, problem je to što si u mislima sa drugom. Nije to meni problem, nego se to samo kaže - plakala je Anđela.

- Ona mi se sviđa, a nije da volim ovu, ali nisam sa sobom čist - rekao je Mateja.

Kurir.rs/M.M.

