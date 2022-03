DEJAN OSUO RAFALNU PALJBU PO ALEKS! Dragojević hoće da raskine sa njom, ona mu ODBRUSILA na najgori mogući način! (VIDEO)

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić su započeli žustru raspravu oko sitnica. Naime, Dejan želi da ostavi Aleks, ona se u potpunosti slaže.

- Šta ti znači to, sedim ovde celi dan. Meni je suđeno da ja ceo život gledam u pod. Mene treba da boli ku*ac šta ti misliš - rekao je Dejan.

- Ja tebi nisam to rekla - dodaje Aleks.

- U koga ja gledam ovde? - razdrao se Dejan.

- To mi ne treba - rekla je Aleks.

- Ne trebaš ni meni ti! Ti stalno tražiš razlog za raspravu. Samo da presečem i to je to. Kad budem osetio potrebu, preseći ću.- rekao je Dejan.

- Pa hajde, preseci! Prema tebi čovek treba da bude ološ i onda ćeš biti bolji - rekla je Alekes.

- Ne znam da l' te iko ceni i poštuje kao ja - rekao je Dejan.

- Ja tebe ne poštujem? - upitala je Aleks.

- Očigledno da ne, uživaj. Niti ću da te kudim, niti će išta da me interesuje. Nisi za bolje - dodaje Dejan.

- Hvala, šta još imaš da mi kažeš? - upitala je Aleks.

- Te jadne fore kod mene ne prolaze. Za bolje nisi! Tebi treba da se vučeš, da nema emocije, da nema šale, da nema ničega - rekao je Dejan.

- Ja sam tvoj neprijatelj. Istina je da ja tebe zanimam samo ovde, a napolju ćeš da me šutneš - rekla je Aleksandra.

- Da se ja krećem u saksiji, da bi ti spuštala glavu? Alo, nema toga. Ja sam dovoljno spuštene glave - ističe Dejan.

- Ne možeš ti mene da ugnjetavaš - rela je Aleks.

- Šta ćeš mi takva. Ti si svesna šta radiš i ti možeš u nedogled. Ne interesuje me ništa i to je to. Je*ao me dan, samom sebi skačem u stomak. - rekao je Dejan.

