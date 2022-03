VIŠE ME NE ZANIMA, NE GLEDAM GA! Oglasio se Dejanov otac nakon SKANDALA sa Aleksandrom, neočekivana REAKCIJA!

Dejan Dragojević imao je žestoku svađu sa svojom devojkom Aleksandrom Nikolić, nakon čega je doživeo nervni slom i hteo da povrede sebe u naletu besa.

Inale, njima baš i ne cvetaju ružu u ljubavi i da dolazi do jako velikih svađa među njima kako zbog Dejanove ljubomore, tako i zbog toga što Aleks više neće da ćuti i želi da bude svoja. Tom prilikom oglasio se Dejanov otac, Goran Dragojević, koji je za portal Pink.rs otkrio kako se oseća posle svega i da li i dalje prati dešavanja u rijalitiju.

- Ja više ne želim da komentarišem ništa. Što se tiče Dejana i njegovog učešća više ništa neću da pričam. Pitajte Biljanu i Davida, oni prate, pa neka kažu. Nije me razočarao, ali ništa ne gledam i više me to ne zanima - rekao je Goran Dragojević.

