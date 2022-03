DALILA PROLILA GORKE SUZE KADA JE UGLEDALA KLIP SA CAREM! Dragojevićka SKROZ razočarana, Filip priznao da posle Zadruge ide OVDE!

U toku emisije "Gledanje snimaka" zadrugari su imali priliku da vide situaciju sa žurke gde je Dalila Dragojević plakala, a Filip Car kockao, veselio se, a onda plakao zajedno sa njom.

- Oboje ste plakali uz istu pesmu, kao ljubavna tragedija neka da se desila. Kažu da je ovo najveća ljubav za svih pet sezona. Kariću želim tebe da čujem - rekao je voditelj Milan .

- Car je drugi put zaplakao ove sezone. Bilo je emotivno, osetio sam to. Ja sam rekao da ne treba da se intiltuje mozak njima, remete ih. Čuo sam da su se jutros ljubili - rekao je Karić.

Zadruga 5 - Dalila gleda kako se Car veseli na žurki! 2.deo - 25.05.2022. pic.twitter.com/5V95oyDaGF — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 24, 2022

- Ja sam video da je on gledao u nju, vidi on da i ona njega gleda. Ja sam mislio da mu kažem da nema potrebe da Ana Jovanović stoji tu. Ja mislim da ona njega voli. Nema potrebe da on ljubi Anu preko puta, jer i on zna da joj svašta kaže i onda se hvata za glavu i bude mu krivo. Ja Cara znam, on je lud, ali prema njoj je slab. Ona hoće da prikrije kako joj nije teško... - pričao je Janjuš.

- Ja mislim da je teško da se otkače jedno od drugog. Sa Anom je pokušao na silu da se smuva da se odvoji od nje, ali ne može - rekao je Fran.

- Ja uživam ovo da komentarišem. Ja sam rekao da će da se pomire, između njih su najveće emocije. Onolike emocije jake, oni kada izađu biće najinteresantniji par u regionu. Oni se kolju, a posle par minuta on njoj kaže dođi ovamo. Mani se ćorava posla, ponašaj se kako treba - savetovao je Mića Dalilu i Cara.

- On je dobijao na kocki, i gleda u sto. Ja njega znam vrlo dobro. Ja neću da kažem da treba da budu zajedno, ali gledala sam i taj plač i sve, ona je klimala glavom da ne može da izdrži. Ja bih samo rekla Ani Jovanović da sledeći put treba da ti bude ova scena u glavi. Uvek ćeš mu biti rijaliti. Kada sledeći put priđe da te poljubi, nemoj da budeš go*no. Ja sam Dalilu gledala tokom žurke, nije joj bilo dobro - pričala je pevačica Sandra Rešić.

- One vriske, drame i ostalo su samo odraz stanja. Dalila je iz muškarca se pretvorila u ženu. Ona se promenila i psihički i fizički. Da li je njemu to dovoljno to je pitanje, ali odraz nemoći da svoj odnos dovedu u normalu to je njihov problem. Njena problema je očigledna kao i emocije - pričao je Đedović.

- Ne osećam se dobro, sve što kažem bi bilo suvišno i ne znam više ništa. Bila je ona rečenica: "Kad me prevariš da prećutim". Sinoć smo pričali i umorna sam od svega. Preumoran sam i nemam volju da se ponavljam. Nisam mogla da mu odolim, ne mogu da se oduprem, koliko god sam pokušavala ne mogu da se oduprem. Suzdržavala sam se od svega, ali više ne mogu... Mnogo je teško, dotuču me neke stvari mnogo više nego pre, u nekoj sam čudnoj atmosferi, više ne znam. Nikako da nađem balans. Danas ne funkcionišem uopšte. Ne jedem... Ja njega volim, on je svestan toga... Jako se loše osećam - ispričala je Dalila.

Nakon Dalile Dragojević, Filip Car je ustao da prokomentariše snimak suza njega i Dalile.

- Meni je sa leve strane na žurki bio Janjuš koji mi je bio drugar, pored Karić koji mi je drag ali smo imali sukbe, a onda je tu Dalila koja to veče plače 5,6 put, a iza mene Ana sa kojom imam nešto, da ne kažem da sam pio vino. Meni je situacija zaje*ana, na mene utiču priče ljudi o njoj koje su jako loše, a imala je i sa mnom i loše reči i postupke. Želim da budem sam do kraja, ali ne ide mi. Mene je sve zaljuljao na žurki. Ja moram da kažem da te reči koje su pritom tajne nama bitne. Mene polupaju neke stvari, i ja tada krenem da psujem i vređam. Ljut sam sam na sebe. Ja nikada nisam rekao da je ne volim. Ja samo vraćam onako kako me ko tretira. Ja se ovde ludiram, a svi vataju beleške o meni. Posle izlaska idem pravo u Cikvenicu - rekao je Car.

