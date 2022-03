DALILA OPROSTILA FILIPU SVE! Dragojevićka prešla preko svih UVREDA, priznala koliko je zaljubljena u Cara i koliko joj je FALIO!

Dalila Dragojević je pričala o svom komplikovanom odnosu koji ima sa Filipom Carem.

- Nismo znali šta se jutros desilo, pošto smo u hotelu i totalno smo izolovani - rekao je Karić.

- Ona je lice godine. Jedna jaka žena i uvek pedantna, sređena i sve ostalo - dodao je Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

- Dalila najviše vodi računa o sebi - rekao je Karić.

- Ne znam šta ću od ovih pozitivnih komenetara. Došla sam da vas ispoštujem - dodaje Dalila na samom početku emisije.

- Kakva je situacija kod tebe, da li je bio raugovor između tebe i Cra? - upitao je Karić.

- Razgovrali smo, pričali smo dva puta. Ne znam u kakvom smo stanju, stvarno ne znam. Ovo što smo jutros pričali, nismo nikada pričali. Imali smo poduži razgovor koji se nastavio pored bazena. Bile su ozbiljne i teške teme. Spustili smo lopte, kako će biti, videćemo. Poljubac je bio svaki dan. Moja emocija prema njemu nikada nije prestala, falio mi je, zato sam se tako i osećala. Ja kod njega osetim emociju kada razgovara oči u oči sa mnom. Tako da, ne znam, iskreno, nedostajao mi je jako - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li si imala veće emocije od ove sa Filipom? - upitao je Janjuš.

- Da, u Filipa sam se najviše zaljubila. Da me ispovređivao, jeste, dosta smo toga prošli. Ni sa kim nisam provodila ovako vreme, sve je čudno. Kad psuje, želim da verujem da to priča neka druga osoba nekoj trećoj osobi. On je takav, ili ga prihvati ili nemoj i to je to. Odvratne su reči koje mi upućuje, on se sam kaže da je to ružno. Neka sve ostane u prošlosti pa ćemo videti šta će biti - rekla je Dalila.

- Mislim da je sada isto, on je video na klipu kolika je vaša emocija zapravo - dodao je Karić.

foto: Printscreen/Zadruga

- On mi kaže, kad smo nasamo, znam koliko mu je stalo do mene. Ja ne mogu da se oduprem od njegovih poljubaca. Onda sam izgorela od želje da se poljubim. Kad shvatim, ko je njemu bitan ovde, da bih se ljutila na njega. On ima muške momente kada kaže da je ravnodušan, ali nije. Loše postupke koje on napravi prema meni i prema sebi, meni više bude krivo nego njemu. Mene to iznervira jako, probudi se bes u meni. Sinoć je došao, ja sam htela da skočim da ga odbranim. Počela sam da se osećam da i ja trebam da doživim da mene neko zaštiti. Nikako da se opustim da bduem ženam imam to nešto muško u sebi. Neću kupiti sebi, kupiću nekom drugom. Koliko mi je teško, neću da se opustim, nego ću pomoći toj nekoj drugoj osobi. Ja sam se kroz život mnogo borila, kroz ceo život. Ja sam zadovoljna na svom detinjstvu. Nikada nisam očekivala da mi neko drugi da. Na kraju sam završila u rijalitiju i borila sam se. Mogu za sebe da kažem da sam ponosna što sam sa 23 godine ostvarila nešto. Ja imam sve, ali sam došla jer imam ciljeve koji su veliki. Možda sam i trebla tada mu dam dve hiljade pa neka ide da se kocka, možda je bio u pravu. Ja ću se za sve potruditi, ali stavrno ne znam kako će biti. Čula sam njegove životne priče gde sam počela da ga gledam drugačijim očima. Sutra će nam biti tri meseca. Stidimo se, kada je ugašeno svetlo okej, čim se svetlo upali, glupo nam je. Ne znam da l' da ga poljubim ili ne, da l' da ga zagrlim ili ne. Posle je otišao da mi donese cedevitu. I posle sam otišla da vdidim da li spava i onda sam vdela da spava u mom krevetu. mene boli to što me je prevario ali neću sada da kukam. Generavno, Ana mu je nebitna, ne žalim nikoga ko je uleteo u sve to. Ta naša svađa, to je nešto što je ostalo. Prošlo je, ostaje gde treba da bude. Dosta ima devojka koje nisu pedantne u kući. One ne peru zube nego samo stave naočare i našminkaju se. Ja neću da čistim jer vidim da su ljudi prljav, ali kada je vođa meni drag, ja sve očistim. Neću da čistim ni za kim, čistim samo svoj krevt. Bitno je da je čisto oko mene, vidim ko je čist a ko nije. Imaš muškarce koji se ne kupaju po par dana a imaš ekipu koja se stalno kupa, to je to - zaključuje Dalila.

- Ja sam rekao, ako se pomirite spustite skorz loptu i to je to - završio je Janjuš.

Kurir.rs/M.M.

