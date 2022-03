SANDRA ZADALA DEJANU UDARAC KAO NIKAD! Rešićeva bivšeg druga poslala u IZOLACIJU, a Dalilu pohvalila i ponizila ga za sve pare!

Zadrugari tokom nominacija večeras biraju između bivšeg bračnog para, Dalile i Dejana Dragojevića, a Sandra Rešić iznenadila je sve ukućane odlukom.

- Razmišljala sam se danas da li da budem kratka ili da razvučem. Dalila i ja smo prešli od ljubavi i mržnje, ali iskreno ja i dalje osuđujem njeno ponašanje pre i posle razvoda, mada je karakterno slična meni, jer se bori za nešto što ona misli da je vredno. Jeste se zaljubila, a da li je moralo tako, to samo ti znaš, važno je da se boriš za to što misliš da treba, Najbolje se smejem sa tobom, i mislim da su moje glupava fore samo tebi smešne. Bez obzira na sve sukobe koje smo imali, draga si mi, i ti to znaš. Ja ću sve da vas komentarišem, nekada bih te ubila klupom, ali znamo i ti i ja na čemu smo - rekla je Sandra o Dalili.

- Što se tiče Dejana Dragojevića... O Dejanu ljudi ovde pričaj kao o enigmi, oni koji ga ne poznaju, njima jeste čudan, ali ja mogu da stojim čvrsto, jer ja poznajem Dejana Dragojevića. Bavim se ljudima koji su mi bitni, dragi. Kada je pre dve nedelje bio onaj klip kada sam ja rekla Dejanu da znam sve, ljudi su mislili da je to zaljubljensoti, ali ne.. Niko nije shvatio da je sve ovo i ono Dejan Dragojević samo u datim momentima. Ja njega posmatram, a ovde u rijalitiju, on ima foldere za ljude i zna sve kada je ko šta rekao, on kao Napolenon može da radi šest stvari odjednom, njemu je mozak takav, on je navijen na ovaj momenat. Verbalno sa njim niko ne može da izađe na kraj, a ja tek... NIkada ne bih mogla da budem toliko surova, pogovotovo da povredim nekoga, a Dejan to može. - govorila je Sandra pa nastavila:

- Ja sam ovde glumica, kako ljudi kažu, Dejan je jednom vikao na Aleks, kako ne sme da dira mene, Đedovića i Frana jer smo mu mi porodica, a onda dve nedelje kasnije sam ja kadruša i televica presenta. On je mene demolirao totalno, nisam mogla da verujem šta čujem. Meni nije jasno kada je on meni govorio i bio je šokiran kako njega niko ne razume, posle Dalile, a ja sam ga rauzmela, i to što je lomio, i ćutao i sve šta je radio, a on je bio u šoku kako ga niko ne razume, a onda sam ja pet meseci kasnije doživele isto... Nisam nažalost sigurna u jednu stvar, da li je bila gluma sve to što je sam ja doživela od njega, ne znam šta sam ja bila tu, a to mi nije jasno, sve više mislim da sam mu ja bila ispomoć, a nikada se neću svađati sa njim, jer me i dalje povređuje, a kada me ne bude povređivao, neće me interespovati, ali samo da kažem da sam ja za njega televisa presenta i kadruša, i neka priča ko god šta hoće, ja ću sada biti tu. U izolaciju šaljem Dejana Dragojevića, nisam mogla da verujem u to, ali eto - rekla je Sandra.

- Retko ko mene ovde poznaje, ja nikome nisam dozvolio da me upozna, niti ću dozvoliti. Naš odnos je nju iscrpeo, pa sam ja sada uradio dobro delo. Ja sam rekao da juri kadar kada se svađala sa Osmakčićem, ja sam joj pomnogao i ona je sada srećna. - komentarisao je Dejan.

