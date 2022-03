KULIĆKA ČIM OTVORI OČI PRIČA O ZOLI: Požalila se dečku na BIVŠEG, on se našao u čudu! Zabrinuta za Lazara (VIDEO)

Miljana Kulić zapričala se o bivšem dečku Lazaru Čoliću Zoli i to sa sadašnjim sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

Naime, ona se brine što Zola spava i gubi honorare, pa je muku podelila sa dečkom. On se sve vreme pitao zbog čega Miljana to njemu prenosi.

- On uporno spava. Šta ti govori to o njemu? Da ga boli ku*ac za sve! On i dalje spava, razumeš? Moram posle da perem lavabo, zvaću Aleks da mi pomogne - rekla je Miksi.

- Neke stvari treba da ti budu jasne - rekao je Nenad.

Kurir.rs/K.Đ.

