MILJANA ZAMOLILA ZOLU DA JOJ DA JOŠ JEDNU ŠANSU! Oterala Nenada i rekla mu je da je VIŠAK, a on PRISLUŠKIVAO Lazara i nju! (VIDEO)

FIlip Car, Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica imali su dogovor da odrade zadatak kako bi dobili 6.000 dinara za žurku.

Ona se odmah bacila na posao i prišla bivšem verenicu Lazaru Čoliću Zoli.

- Hajde da pričamo - rekla je Miljana.

- Šta ima da pričamo? Pisala si mojoj majci - rekao je on.

- Ne, ona se oglašavala, videćeš kada izađeš - rekla je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sve je bio zadatak, kraj - rekao je Bebica.

- Je li moguće? - pravio se lud Zola.

- Nenade, višak si, ostavi me sa njim - rekla je ona.

- Ne mogu da verujem, napravili si mi haos, pisala si Bosi, ubija me to psihički - pričao je on.

- Dođi da te zagrlim - rekla je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

- Hajde idemo odavde, bio je zadatak - rekao je Bebica.

- Ne, mi ćemo večeras da spavamo - rekla je Mijana.

Kurir.rs/K.Đ.

