DALILA JE KRIVA ZA OBRAČUN MIKIJA I CARA! Incident TRESE ZADRUGU: Filip radi ono što niko nije! (VIDEO)

Lepi Mića komentarisao je najnoviji incident u Zadruzi koji su tokom žurke napravili Miki Đuričić i Filip Car.

- Ne razumem ova današnja prijateljstva, koja nemaju veze sa vezom. Da se razumemo, sinoćni sukob bio je grozan i nikome ne priliči. Smatram da se ništa ne bi dogodilo da se Dalila nije umešala u sukob Cara i Dina, kasnije je sve otišlo predaleko. Nemoj da se lažemo, stvari su jasne. Car je tražio od Dina da pita di-džeja da promeni muziku, što je on i uradio, a onda ga je napao bez ikakvog razloga. Kada je Dalila skočila na njega, umešao se Miki koji ga je branio. Ona je videla šta je uradila, ali je bilo kasno. Sukob Dina i Cara nema nikakvu težinu, to bi se završilo za pet minuta, da se ona nije umešala. Verujem da nije namerno, ali ispalo je kako je ispalo. Ja sam ih prvi smirivao i govorio da su sve u pravu, ali stvari moraju biti jasne. Dino i Car nisu pijana priča, to je nešto sasvim drugo. Mislim da će ovaj sukob biti jako štetan po njih. Smatram da Dina treba da ostave na miru i ne tresu ku*ac na njega, pa ne može biti on kriv za sve. Ja kao neko ko je iskusan, vidim malo bolje stvari - govorio je Mića.

- Svaka ti je kao Njegoševa - ubacila se Irma i pohvalila pevača.

- Mislim da su ovde mnogi krenuli brodom, koji samo što se ne nasuka. Pamet u glavu, nije sve tako crno. Razumem da nekoga povuče slava ili rijaliti, jasno mi je. Ali mislim da su se mnogi previše zaneli... Moraju da se kontrolišu, a ne da ih smiruju neki drugi ili ja... Ne treba neke stvare da rade na drugi način i neka ne okrivljuju druge ljude za svoje greške - rekao je pevač.

- Ovde postoje određene grupacije, vidimo jasno ko se ovde sa kim druži. Jasno je kakva su prijateljstva ovde, videli smo sinoć. Čuli smo razgovor, prebacivanje svega što je neko uradio za svog druga... Da slušaju mene malo više, ne bi imali problem. Tuča je ružna, zabranjena je i ne sme da postoji. Gospodo draga, zaboravite konfikte fizičke prirode, ovde postoje samo verbalni sukobi. To nije nikakvo rešenje. Ja govorim kao neko sa strane i neko ko je dugo ovde, to je mojo ugao gledanja. Car sinoć je bio prirodni Car, to je njegovo ponašanje, impulsivno i ludački... Nije to ništa novo. Za neke stvari moramo da budemo realni i ono od sinoć ne treba da se ponavlja. Miki je pukao jer smatra da je Filipovo ponašanje prevazišlo svaku granicu, to što radi Car to niko nikada nije radio. Njemu treba pomoći da se vrati na pravi put, jasno mi je da je on NN lice koje je ušlo u celu ovu priču i da se pogubio, ali mora tome da dođe kraj... To je moje viđenje, nisam ništa drugo rekao... - nastavio je Mića.

