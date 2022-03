JEDINO ŠTA JA IMAM SU DŽAK, TELEFON I KARTICA! DRAGOJEVIĆ OTVORIO DUŠU: Priznao da li planira nešto OZBILJNO sa Aleksandrom!

Dejan Dragojević dobio je pitanje gledalaca koji su primetili kako se ophodi prema Aleksandri Nikolić.

Kako oni kažu njegovo ophođenje prema Aleks je za divljenje, pa su ga pitali kako je znao da je ona ta.

- Osetio sam taj neki vajb, nisam pogrešio. U subotu nam je dva meseca. Ponašam se prema njoj kao što nisam ni prema kome. Nju treba da interesuje samo moj odnos prema njoj. Obruč oko nas je toliko jak, napadima mogu samo da nam očvrsnu odnos - rekao je Dejan.

- Ona je rekla da hoće da ti rodi petoro dece - dodao je Milan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Jeste to slatko, sjajno, simpatično, ali kad vidim ovako, to je ozbiljna stvar. Ali neću ni to da joj kvarim. Da bih mogao da valjam, treba da pokrenem sebe. Jedino šta imam je džak sa stvarima, telefon i karticu. Treba da izgradim sebe, da bih mogao da izgradim ono što ona traži. Da vidim gde sam, šta sam, poslovno, a onda mogu da radim sve. Sa ove tačke gledišta ne mogu ništa. Okej, javlja se David, mama, to je top... - govorio je Dragojević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Valjda smo se skontali, poklopila se ta energija. Znaš šta mene iznervira kod njega. Ja uvek kažem mi, a on ja. To je razlika između nas - iznervirala se Aleks.

- Ja ću sada da budem grub. Toliko sam se borio pre. Šta ako se okreneš i kažeš paljba. Bićemo zajedno, pokrenućemo zajedno nešto, ali određenje stvari moram sam sa sobom. Moram da imam svoje, da bih mogao drugima da valjam. Ne mogu sa svima da gradim, da me nabiju u d*pe, da ceo život budem gejmer - pobesneo je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Istina je, umem da budem naporna da se zakačim kao pijavica, ali nema potrebe da ovako reaguje. Nije lako ni mene trpeti, i ja imam promene raspoloženja - istakla je Nikolićeva.

Kurir.rs/K.Đ.