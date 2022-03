ŠAMARČINA! MILICA LUPILA MENSURA POSRED FACE: Ajdarpašić nije znao šta ga je snašlo, a ovo je razlog SUKOBA! (VIDEO)

Veliki šef je zadrugare probudio muzikom, a jedna od pesama u kojoj se spominje "bivša" Mensura Ajdarpašića posebno je pogodila.

Kada je Milica Veselinović čula kako on uživa, ustala je iz kreveta, a onda mu obrusila i lupila šamar.

- Hajde bre beži, 24 sata slušam tvoje iživljavanje - vikao je on, a ona mu je udarila šamar i izašla iz Bele kuće.

Milica je potom počela da plače, a utehu joj je pružila Sandra Rešić.

- Sinoć sam ga tražila i zaspala, sad ga pitam gde je bio on kaže u pabu, sa Karićem do sedam ujutru, a kada je sa mnom sedeo do sedam? Pre šest meseci! - plakala je Milica.

- Idem da ti donesem nešto da obučeš - rekla je Sandra.

- Neka, idem u kuću da skuvam kafu - rekla je ona i prestala da plače.

