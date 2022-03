FILIP CAR SAVETOVAO OSMAKČIĆA! Marko postao nasilan, tuče se sa devojkom, a sad dobio INSTRUKCIJE ZA OPSTANAK U RIJALITIJU!

Filip Car i Marko Osmakčić su odlučili da ne spavaju, a njima su se pridružile i njihove emotivne partnerke.

Oni su u pušionici zapalili cigaretu i počeli da pričaju o čarima rijalitija.

- Vaš odnos nije normalan, vi ste otišli u ekstrem, nisam hteo da vam prilazim, bio sam nervozan - pričao je Car o nezapamćenoj svađi Marka i Viktorije od pre nekoliko dana.

- Imao sam veliki bes - pravdao se Osmakčić.

- Zamisli kakav to utisak ostavlja na tvoje, kako to izgleda preko ekrana, pa još usporeno... Mi smo takvi ljudi da nas ništa ne je*e - pokušavao je Car da mu objasni, a on ga je pažnji slušao i upijao svaku njegovu reč.

Kurir.rs/M.M.

