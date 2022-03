ZADRUGARKA PREKINULA EMISIJU, VRBAŠKI JE ZATVORILA U PUŠIONICU! Mensurova bivša i sadašnja prvi put OČI U OČI: Skandal na imanju!

Tokom odgovaranja na pitanja publike u Zadruzi je došlo do haosa nakon što je Mensur Ajdarpašić progovorio.

foto: Printscreen/Pink

Nakon haosa za crnim stolom, Mina Vrbaški, Ajdarpašićeva bivša, i Milica Veselinović, njegova sadašnja, našle su se po prvi put same u Zadruzi.

- Danas u ekonomskom te je neko pitao šta ti je to na ruci, rekao si da si se sa Milicom počačkao. Je l' nije sramotno da te jedna mala balavica bije - glasilo je pitanje.

- Šta ja da radim sad? Ona se meni žali da joj nešto konstantno fali, zašto? Zato što je negativna. Evo vi pratite, je l' sam uradio jedan loši korak - rekao je Mensur.

foto: Printscreen/Pink

- Njegovo ponašanje prema meni i odbojnost. Ne mogu da idem protiv sebe i da se na silu smejem - ubacila se Milica.

- Ona je sama rekla da ima nepoverenje u njega. Zapralo mi je to uši - rekla je Mina.

- Nisi mi rekao da si bio sa njom u kući, rekao si da ste bili u stanu - rekla je Milica.

- Brat njegov je bio u drugom stanu i dolazio i družio se sa nama - rekla je Mina.

- On je meni rekao da nije bio u kući sa njom. Nisam znala za Aleksandru za to. Saznala sam pre par dana za to. Ma*š, teraj se i slično - drala se Milica.

- Čovek je ustao pre neki dan, rekao da je voleo ovu devojku, a sad te poremetilo to što ti nije rekao da je bio u kući sa njom - ubacio se Karić.

- Ona laže isto tako kako zine...Najmanje bitna stavka je da li sam ja bila. On i ja smo živeli zajedno u stanu u Beogradu - rekla je Mina.

- Ona kuka nonstop bez razloga. Ja ne radim ništa, nemam ni jednu grešku - drao se Mensur.

- Mnogo si razmažena! Ti si ta koja njega čika - rekla je Mina.

- Ne da on da se kaže jedno slovo za nju, stalno je brani - rekao je Mića.

- Da, išla sam u ekonomsko i onda sam otišla u pab. Vratila sam se u krevet, čekala ga i na kraju zaspala - rekla je Milica.

Nakon raskrinkavanja Mensura Ajdarpašića i otkrivanja da je muvao Aleksandru Nikolić, Milica Veselinović je napustila emisiju i otišla da plače u pušionici. Mina Vrbaški je došla do nje.

- Lepo sam ga pitala gde ste živeli i gde si bila... Nije mi rekao da si bila kod njega... Za Aleksandru isto nisam znala, sad sam ovo čula. Posle svi mene napušavaju, a evo zašto sam takva - govorila je Milica.

- Bože svašta, šta ću ja sve još da čujem. Da nisi spomenula ime ja nikada ne bih bila ovakva sa tobom. Stalno si me uzimala u usta, zato sam tako reagovala... Iskreno đžao mi je zbog svega - govorila je Mina.

- Spominjao me je? - pitala je Mina.

- Rekao mi je Mina, tako me je nazvao - rekla je Veselinovićeva.

- Znam, pet puta, u kuhunji u sobi... Možda ti nisi ni čula - potvrdila je Mina.

- U izolaciji... Da, više puta. U početku sam mislila da je to okej, jer posle izlaska nije dolazio ovde do tada, pa ga možda sve podseća - plakala je Milica.

Kurir.rs/S.M.

